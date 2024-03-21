Fenerbahçe, Barcelona'yı süpürdü: 88-74

Euroleague 30. hafta mücadelesinde Barcelona'yı konuk eden Fenerbahçe, Katalan rakibini 88-74 yenmeyi başardı ve 19. galibiyetini elde etti.



Wilbekin'in 18 sayıyla yıldızlaştığı maçta, Fenerbahçe ilk yarıdan farkı açarak rahat bir oyun oynadı. İlk iki periyodun sonunda 46-25'le soyunma odasına giden Fenerbahçe Beko, ikinci yarıya aynı tempoda başlayamadı.



Üçüncü periyotta farkı eriten Barcelona, Fenerbahçe'nin 4. periyottaki etkili basketboluna karşı koyamadı ve 14 sayı farkla yenilerek ikili averaj üstünlüğünü Fenerbahçe'ye kaptırdı.



Fenerbahçe Beko'da Nick Calathes ve Marko Guduric 13'er sayı kaydederken, Nigel Hayes Davis ve Tarık Biberovic ikilisi 12'şer sayıyla takım arkadaşlarını takip etti.



Barcelona'nın en skorer oyuncusu, 18 sayı atan Dario Brizuela oldu. Yıldız oyuncu gibi, çift haneli sayılara 11 sayı atarak ulaşan diğer isim de Nicolas Laprovittola'ydı. Ancak iki oyuncu dışında skor katkısı sınırlı kalan Barcelona, bu sezon 10. mağlubiyetini tattı.



Fenerbahçe Beko bir sonraki maçında 22 Mart Cuma günü deplasmanda EA7 Emporio Armani Milan'la karşılaşacak.



Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Joseph Bissang (Fransa), Luka Kardum (Hırvatistan)

Fenerbahçe Beko: Motley 9, Hayes-Davis 12, Pierre 3, Dorsey 4, Calathes 13, Wilbekin 18, Sertaç Şanlı 2, Tarık Biberoviç 12, Noua 2, Guduric 13, Papagiannis

Barcelona: Vesely 4, Kalinic 5, Satoransky 9, Laprovittola 11, Parker 4, Da Silva 2, Brizuela 18, Rubio 8, Hernangomez 9, Abrines 4, Nnaji, Jokubaitis

1. Periyot: 23-11

Devre: 46-25

3. Periyot: 62-57

5 Faulle çıkan: Dk. 39.25 Laprovittola (Barcelona)

