Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa'da ilk siyahi lider: Galler’in yeni Başbakanı Vaughan Gething oldu /21 Mart 2024 01:33

Avrupa'da ilk siyahi lider: Galler’in yeni Başbakanı Vaughan Gething oldu

Galler’de Başbakan Mark Drakeford'un görevden çekilmesinin ardından parlamentoda yapılan oylama ile Galler İşçi Partisi Lideri Vaughan Gething, ülkenin yeni başbakanı seçildi. Gething, Avrupa’daki ilk siyah lider olarak kayıtlara geçti.

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Galler’de Başbakan Mark Drakeford'un 5 yıllık görev süresinin dolmasının ardından dün görevden çekilmesinin ardından parlamentoda yeni başbakan seçilmesi için oylama yapıldı. Oylama sonucu 60 sandalyeli parlamentodan 27 oy alan 50 yaşındaki Galler İşçi Partisi Lideri Vaughan Gething, ülkenin yeni başbakanı oldu.

BirGün'den aktarılan habere göre Avrupa’daki ilk siyah lider olarak kayıtlara geçen Gething'in ismi, onay için İngiltere Kralı III. Charles’a gönderilecek.

Kral Charles’ın onayının ardından Gething, yemin edecek ve kabinesini atamaya başlayacak.
Gething, oylamanın ardından yaptığı konuşmada, Drakeford’a Galler için yaptıklarından dolayı teşekkür ederek, "Bugün, iç karartıcı derecede tanıdık bir modelin ortaya çıkmasını da bekleyebiliriz: sosyal medyada taciz, kibar bir dille gizlenmiş ırkçı mecazlar. İnsanlar gerekçelerimi sorguluyor ve evet, hala milliyetimi sorgulayacak ya da inkar edecekler, diğerleri ise neden 'ırk kartını oynadığımı' sorguluyor. Bu insanlara bir kez daha söylüyorum, kendi kimliğiniz bir kez bile sorgulanmamış veya sizin geride kalmanıza neden olmadığında kimliğinizi umursamamak çok kolaydır” dedi.

BİRLEŞİK KRALLIK'TA 3 GÖÇMEN BAŞBAKAN

Öte yandan Birleşik Krallık'ta şu anda görev yapan 4 başbakandan 3’ü göçmen kökenli olurken, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Hindistan; İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf, Pakistan; Gething ise Zambiya kökenli.
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