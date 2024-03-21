Seyirciden Altınok'a: Malvarlığınızla tüm Ankara'ya komşuymuşsunuz

Altınok ise daha önce Mansur Yavaş'a yönelik ortaya attığı "Londra'da evi var" iddiasına atıfla "Şöyle, Londra'ya komşu değilim. Ankara'ya komşuyum. Ankara'nın çocuğuyum. Bütün malvarlığım tarihleri var okuduysanız, belediye başkanı olmadan öncedir. Helalin helalidir. Belediye başkanı olduktan sonra da malvarlığım azalmıştır" dedi.







Gazete Duvar'da yer alan habere göre AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir adayı Turgut Altınok BabalaTV'nin Mevzular Açık Mikrofon Yerel Seçim Özel programına konuk oldu.Programın sunucusu Oğuzhan Uğur'un sosyal medya hesabından yayınladığı videoya göre bir seyirci, Altınok'a "Çubuk'un köyünde, Akyurt'un köyünde, Gölbaşı'nın köylerinde çöp konteyneri varken Keçiören'in hiçbir yerinde yok. Eğer ki olur da seçilirseniz bütün ilçelerdeki çöp konteynerlerini toplayacak mısınız?" diye sordu.Altınok'un "Hangi mahallede oturuyorsunuz?" sorusuna seyircinin verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu:"Komşunuzum, Tepebaşı'nda oturuyorum. Zaten mal varlığınızla birlikte tüm Ankara'ya da komşuymuşsunuz."Turgut Altınok, bir seyircinin "İstiklal Marşı'nı yanlış okudunuz" sözü üzerine "Ben İstiklal Marşı okumadım. İstiklal Marşı'nı ayakta okursunuz. Ben orada gençlere, doğaçlama Çanakkale ruhuyla ilgili bir beyit okudum. Sevgili gençler İstiklal Marşı oturarak okunmaz. Altınok bunu bilir" dedi.