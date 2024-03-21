Samanyolu Haber /Gündem / Seyirciden Altınok'a: Malvarlığınızla tüm Ankara'ya komşuymuşsunuz /21 Mart 2024 02:11

Seyirciden Altınok'a: Malvarlığınızla tüm Ankara'ya komşuymuşsunuz

BabalaTV yayınına katılan AK Parti Ankara adayı Altınok'un "nerede oturuyorsunuz" diye sorduğu izleyicinin yanıtı gündem oldu: Komşunuzum. Gerçi mal varlığınızla tüm Ankara'ya komşuymuşsunuz...

SHABER3.COM

Gazete Duvar'da yer alan habere göre AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir adayı Turgut Altınok BabalaTV'nin Mevzular Açık Mikrofon Yerel Seçim Özel programına konuk oldu.

Programın sunucusu Oğuzhan Uğur'un sosyal medya hesabından yayınladığı videoya göre bir seyirci, Altınok'a "Çubuk'un köyünde, Akyurt'un köyünde, Gölbaşı'nın köylerinde çöp konteyneri varken Keçiören'in hiçbir yerinde yok. Eğer ki olur da seçilirseniz bütün ilçelerdeki çöp konteynerlerini toplayacak mısınız?" diye sordu.

Altınok'un "Hangi mahallede oturuyorsunuz?" sorusuna seyircinin verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu:

"Komşunuzum, Tepebaşı'nda oturuyorum. Zaten mal varlığınızla birlikte tüm Ankara'ya da komşuymuşsunuz."

Altınok ise daha önce Mansur Yavaş'a yönelik ortaya attığı "Londra'da evi var" iddiasına atıfla "Şöyle, Londra'ya komşu değilim. Ankara'ya komşuyum. Ankara'nın çocuğuyum. Bütün malvarlığım tarihleri var okuduysanız, belediye başkanı olmadan öncedir. Helalin helalidir. Belediye başkanı olduktan sonra da malvarlığım azalmıştır" dedi.

İSTİKLAL MARŞI DEĞİL, BEYİT OKUDUM

Turgut Altınok, bir seyircinin "İstiklal Marşı'nı yanlış okudunuz" sözü üzerine "Ben İstiklal Marşı okumadım. İstiklal Marşı'nı ayakta okursunuz. Ben orada gençlere, doğaçlama Çanakkale ruhuyla ilgili bir beyit okudum. Sevgili gençler İstiklal Marşı oturarak okunmaz. Altınok bunu bilir" dedi.   
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Seyirciden Altınok'a: Malvarlığınızla tüm Ankara'ya... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:24:18