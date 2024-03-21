Trump'ın damadından korkunç Gazze teklifi

Donald Trump'ın damadı ve eski Beyaz Saray danışmanı Jared Kushner, Gazze'nin "sahil mülkünün çok değerli" bir potansiyele sahip olduğunu söyledi ve İsrail'in bölgeyi "temizlerken" sivilleri çıkarmasını önerdi.



Kushner 15 Şubat tarihli bir mülakatta "Gazze'nin deniz kıyısındaki arazisi, eğer insanlar geçim kaynaklarını geliştirmeye odaklanırlarsa çok değerli olabilir" dedi.



Bu röportaj bu ayın başlarında Harvard Üniversitesi Kennedy School of Government programı olan Middle East Initiative kuruluşunun YouTube kanalında yayınlandı ve ilk olarak salı günü The Guardian tarafından haberleştirildi.



"Bu tünel ağına ve tüm mühimmatlara giden tüm parayı düşünürseniz, eğer bu eğitime ya da inovasyona gitmiş olsaydı, neler yapılabilirdi?" diyor Kushner.



Kushner sözlerine şöyle devam etti: "Bu biraz talihsiz bir durum ama İsrail'in bakış açısına göre insanları oradan çıkarmak ve sonra da orayı temizlemek için elimden geleni yapardım. İsrail'in insanların daha sonra oraya geri dönmelerini engelleyeceği yönünde bir beyanı olduğunu sanmıyorum."



Salı günü X'te yaptığı açıklamada sözlerinin bağlamından koparıldığını belirten Kushner konuşmanın tamamını yayınladı.



Kushner, "yorumlarının arkasında olduğunu ve Filistin halkının yaşamının ancak uluslararası toplum ve vatandaşlarının, liderlerinden hesap sormaya başladığında iyileşeceğine inandığını" söyledi.



Geçen ayki röportajında Kushner ayrıca sivillerin Refah'tan çıkarılmasının ve potansiyel olarak Mısır'a girmelerinin "doğru diplomasi ile" mümkün olabileceğini öne sürdü.



Ayrıca İsrail'in güneyindeki Necef çölü için de bir plan öne sürdü.



Kushner "Necef'te bir şeyleri buldozerle düzeltir, insanları oraya taşımaya çalışırım" dedi ve ekledi: "Bunun popüler bir şey olmayacağını biliyorum ama bence bu daha iyi bir seçenek, böylece girip işi bitirebilirsiniz."



Kushner sözlerini şöyle sürdürdü: "Bence İsrail sivilleri korumak için diğer pek çok ülkenin yapacağından çok daha fazla çaba sarf etti."



Kushner, Trump yönetiminde Orta Doğu barış çabaları da dahil olmak üzere çok çeşitli konular ve politikalar üzerinde çalışmıştı.



Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerini kazanması halinde Beyaz Saray'a yeniden katılmakla ilgilenmediğini kaydeden Kushner, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada yatırım işine odaklandığını ve ailesiyle birlikte Florida'da halkın gözünden uzakta yaşadığını söylemişti.