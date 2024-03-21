Liverpool, korner atışlarında yapay zeka kullanacak

Köşe vuruşları, maç sırasında oyunu kısa süre de olsa durdurabiliyor. Bu da veriye dayalı hızlı bir analizi kolaylaştırıyor. Birçok kulüp halihazırda bu hamleyi en iyi şekilde değerlendirmek için en uygun kombinasyonları yakından inceliyor.



Nature Communications dergisindeki çalışmaya göre Google'ın yapay zeka (AI) iştiraki DeepMind, özellikle köşe vuruşları için öneriler sunmayı amaçlayan yeni bir yardım aracı olan TacticAI'yi tanıttı.



Çalışma, Liverpool FC'den beş uzmanın yardımıyla gerçekleştirildi.



TacticAI, pozisyon alma ve uygulama hızında çok ince ayarlamalar da dahil olmak üzere, bir korneri savunmak veya en iyi şekilde kullanmak için ideal kombinasyonlar öneriyor.



Çalışmada uzmanlara 50 olası korner kombinasyonu sunuldu ve bunların her biri yapay zeka tarafından üretilen bir taktik ile eğitimde halihazırda kullanılan başka bir taktik arasında seçim yapılması istendi.



Çalışmaya göre, uzmanların yüzde 90'ı TacticAI tarafından önerilen çözümü seçti.



DeepMind araştırmacısı ve çalışmanın ortak yazarı Petar Velickovic, yapay zeka aracının "yararlı ve somut öneriler sunabildiğini" söyledi.



Velickovic, yapay zeka modelinin, İngiltere Premier Ligi oyuncularının pozisyonları, hızları, ağırlıkları ve boylarına ilişkin "oldukça temel" verilere dayandığını söyledi.



Normalde, yapay zeka modelleri milyarlarla ifade edilen veri setleri üzerinde eğitiliyor.



Velickovic'e göre TacticAI, mevcut veri setlerinin sayısını artırmak için futbol sahasının yönünü sanal olarak manipüle eden "gizli bir bileşen" kullanıyor.



Araştırmacılara göre bu sistem, oyunun diğer alanlarına ve aynı zamanda diğer spor dallarına da uyarlanabilir.