MÜDÜRÜN EVİNDE 35 KİŞİ





Sözcü'de yer alan habere göre, Mersin Akdeniz Belediye Başkanı AKP’li Mustafa Gültak, ikametini bu ilçeye taşıdı. Kayıtlara göre 28 kişi ile birlikte aynı evde oturuyor. Belediye Yazı İşleri Müdürü Jale Öztoprak’ın evinde ise 35 seçmen var.DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, TBMM’de yaptığı açıklamada, “Bürokratlar akrabaları ile birlikte hayali biçimde Akdeniz ilçesine taşındı. Kayıtlara göre Zabıta Müdürü 15 kişi ile aynı evde oturuyor ama bizzat gidip baktım verilen adreste ev yok’’ dedi. Bozan, TBMM tutanaklarına da geçen konuşmasında şunları söyledi:“Akdeniz Belediye Başkanı Gültak seçimi kaybedeceğini anlayınca usulsüz seçmen taşımaya başladı. Nüfus müdürlüğü ve İlçe Seçim Kurulu suça alet oldu, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürü de suçu örtbas etti. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve belediye bürokratları, hayali biçimde seçmen kayıtlarını Akdeniz ilçesine taşıdı. Belediye Başkanı Yenişehir ilçesinde oturuyor ama bacanağına taşınmış gösteriyor. 3+1 odalı evde 28 kişinin kaydı var.”“Başkan yardımcısı Onur Eryılmaz Gümüştok 11 kişi ile aynı eve taşınmış. İmar Müdürü Mehmet Kaytancı ve Destek Müdürü Mehmet Mavi’nin evinde toplam 42 kişi var. Yazı İşleri Müdürü Jale Öztoprak’ın evinde ise kayıtlara göre 35 kişi var. Bunlar hayalet çetesi Hayali seçmen tespitine ilişkin itirazlarda bulundum ama Akdeniz İlçe Seçim Kurulu reddetti. Çünkü tahkikatı yapan İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Fil de hayali seçmen… Onun da evinde 11 seçmen var.”