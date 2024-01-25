Samanyolu Haber /Gündem / Ford yaklaşık 1,9 milyon aracını geri çağıracak /25 Ocak 2024 11:01

Ford yaklaşık 1,9 milyon aracını geri çağıracak

ABD menşeili otomotiv üreticisi Ford'un ABD'deki yaklaşık 1,9 milyon aracı geri çağıracağı bildirildi. Geri çağırılacak araçların 'Explorer' model olduğu ve araçların bir donanım sorunu olduğu ifade edildi.

Ford yaklaşık 1,9 milyon aracını geri çağıracak


ABD'nin büyük otomobil üreticilerinden Ford'un ABD'deki yaklaşık 1,9 milyon "Explorer" model aracını bir donanım sorunu nedeniyle geri çağırağı bildirildi.

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinin (NHTSA) açıklamasında, geri çağırma kararının 2011-2019 yılları arası "Explorer" model araçları kapsadığı ifade edildi.

HATALI MONTAJ NEDENİYLE
Açıklamada, söz konusu araçların ön camındaki kaplama parçasının bazılarının hatalı montaj veya onarım nedeniyle düzgün şekilde yerine oturmadığı, sürüş sırasında ayrılarak diğer sürücüler için tehlike oluşturabileceği ve kaza riskini artırabileceği kaydedildi.


Bu kapsamda yaklaşık 1,9 milyon aracın geri çağrılacağı belirtilen açıklamada, araç sahiplerine 13 Mart'tan itibaren konuya ilişkin bildirim gönderilmeye başlanacağı ifade edildi.
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