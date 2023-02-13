AKP'li belediye 2 bin 40 çadır için ihaleye çıktı: Ama depremzedeye değil eğlenceye...

Türkiye, depremlerin 10 kentte yarattığı büyük yıkım ile mücadele ederken AKP’li yerel yönetimlerin açtığı ihaleler, “Bu kadarı da olmaz” dedirtti. AKP idaresindeki Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 50 adet konseri de kapsayan, “2023 Yılı Organizasyon Hizmeti” için ihale açarken AKP’li Altındağ Belediyesi ise “2023 Yılı Kültür ve Sanat Etkinlikleri Hizmeti” için ihale açtı. Fatsa Belediyesi ise 10 Şubat’ta yayımladığı ve fasıl ekipli, havai fişekli organizasyon ihalesini tepkiler üzerine iptal etti.











Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılmaya çalışılırken AKP’li belediyelerin konser ve gösteri gibi organizasyonların yer aldığı etkinlik ihalelerine hız kesmeden devam ettiği ortaya çıktı. Yerel yönetimlerin ihalelerine mercek tutan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Millet canının derdinde, AKP’li belediyeler eğlence peşinde” dedi.





CHP’li Emir’in gündeme getirdiği ihalelerin detaylarında ise şunlar yer aldı: AKP’li Altındağ belediyesi, 2023 yılı etkinlikleri kapsamında yaz eğlenceleri düzenlemek için açtığı ihalesini 8 Şubat’ta duyurdu. İhale kapsamında iki adet müzik grubu ile kukla parodi gruplar, jonglör ve illüzyon sanatçılarının temini öngörüldü.





Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 50 adet konser ve 30 adet mehteran konseri için ihaleye çıktı. İhale, depremin yaşandığı gün yayımlandı. 12 Şubat 2023 itibarıyla halen iptal edilmeyen ihale kapsamında düzenlenecek etkinlikler için 2 bin 40 adet çadır alımının da öngörüldüğü bildirildi.

Fatsa Belediyesi ise 7 Şubat’ta, “Ramazan Ayı Etkinlik Organizasyonu” ihalesi için kolları sıvadı. Dini içerikli programların yanı sıra fasıl ekibi ve canı saz ekinimim teminini de içeren ihalenin, tepkilerin ardından iptal edildiği öğrenildi. Belediyenin öte yandan, 23 Nisan için düşündüğü havai fişek organizasyonu kapsamında da 10 Şubat’ta ihale yayımladığı kaydedildi.





ACELESİ Mİ VAR?

Belediyelerin hız kesmeyen eğlence ihalelerine yönelik değerlendirmelerde bulunan Murat Emir, şunları söyledi:





“Fatsa Belediyesi’nin iptal ettiği ihaleyi yenileyeceğini duyuyoruz. İşin eğlence ile ilgili kısımlarını ayıklayıp yalnızca dini içerikli etkinlikler kalacakmış. Fatsa Belediye Başkanı’na soruyoruz. Millet canının derdindeyken bir haftadır ihale peşinde miydiniz? İhaleyi iptal etmek için bir haftadır aklınız neredeydi? Balıkesir ise eğlence etkinlikleri kapsamında 2 bin 40 adet çadır temini öngörmüş. Bu ihalelerin bir acelesi, aciliyeti mi var? Ülkemizde milli yas ilan edilmişken derdiniz eğlencelerin düzenlendiği organizasyonlar mı oldu?”