Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li belediye belgesellere tam 1 milyon lira harcamış /23 Mayıs 2020 11:46

AKP'li belediye belgesellere tam 1 milyon lira harcamış

AKP'li Beykoz Belediyesi'nin belgeseller için 1 milyon liradan fazla para harcadığı ortaya çıktı. Belgesellerin yayınlanacağı televizyon kanalları da dikkat çekti.

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AKP’li Beykoz Belediyesi’nin tartışmalı belgesel ihalesi geçtiğimiz aylarda gündem olurken belediyenin belgeseller için 1 milyon liradan fazla para harcadığı ortaya çıktı. AKP’li belediye, 14 Ocak’ta “Mahallelerin tarih, kültür ve manevi değerlerinin dijital olarak kayıt altına alınarak belgesel filmler hazırlanması ve yayımlanması” için bir ihale düzenledi.

675 BELGESELİN NEREDE KULLANILACAĞI AÇIKLANMADI

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre ihale kapsamında Beykoz ilçesi sınırlarında çekilen “725 adet belgesel filmin hazırlanması, 50 adet belgesel filmin yayını ve 50 adet belgesel film için reklam yayımlanması” istedi. AKP'li belediye geriye kalan 675 belgesel filmin nerede kullanılacağı ve neden çekileceğine ilişkin bir açıklama yapmazken, ihaleyi 1 milyon 274 bin TL teklif veren Yuko Reklam ve Organizasyon Şirketi’nin kazandığını açıkladı. AKP'li belediye ile şirket arasında da 3 Şubat tarihinde sözleşme imzalandı.

BELGESELİN YAYINLANACAĞI TV KANALLARI

AKP'li belediyenin milyonlarca lira harcadığı belgesellerin yayınlanacağı televizyon kanalları da dikkat çekti. İhale kapsamında çekilecek 725 belgesel filmin toplam süreleri üç dakika ile 15 dakika arasında değişirken ihale şartnamesinde de AKP'li belediye tarafından belirlenen 50 adet belgesel filmin ve 40 saniyelik toplam 50 adet reklam filminin “Rumeli TV, Mavi Karadeniz, SRT, TV 52, TV 58 ve benzeri kanallarda yayımlanması” istendi.

CHP: 675 FİLM İÇİN ÖDENECEK TUTAR NE KADAR?

Beykoz Belediye Meclisi'nin CHP'li Meclis Üyesi Cemal Sataloğlu ise geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada “Resmen adrese teslim ihale yapılıyor. Şartnamede 725 adet belgesel film çekimi yapılacağı belirtilmiş, filmlerden idarenin belirlediği 50 adet belgesel filmin televizyon kanalında bir defa yayımlanacağı belirtmiştir. Geriye kalan 675 film neden çekilmektedir, çekilen bu 675 film için ödenecek tutar nedir?” diye sormuştu.
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