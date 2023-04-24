AKP'li Çelik'i tribünden kovdular: Polis eşliğinde tribünden ayrıldı

AKP Artvin Milletvekili Adayı Faruk Çelik, bugün 3. Lig’de oynanan Hopaspor-Tepecikspor maçını takip etmek üzere Hopa Stadı’na gitti.







“DIŞARI” TEZAHÜRATIYLA PROTESTO EDİLDİ

Çelik, Hopalı taraftarlar tarafından protesto edildi. Hopaspor taraftarları, “Dışarı” ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” tezahüratı attı. Protesto üzerine Çelik, maç bitiminde çevik kuvvet polisi eşliğinde tribünden ayrıldı.





Faruk Çelik, geçen günlerde AKP Artvin Yusufeli İlçe Başkanlığı’nda yaptığı açıklamada, “Buradan söyleyeyim Hopaspor’u şampiyon yapacağız. Efendim birileri diyormuş ki ‘Biz de Hopaspor’u şampiyon yaparız. Yahu yaparız seninki tahmini yani laf olsun diye. Ben Bursaspor’u şampiyon yapmışım, Urfaspor’u şampiyon yapmışım” demişti.