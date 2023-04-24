Almanya'da grev ve protestolar bittiyor: Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma

Almanya'da kamu çalışanlarının toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşmaya varıldı. Yaklaşık 2,5 milyon kamu çalışanını kapsayan görüşmelerin dördüncü turu, dün Potsdam yapıldı. İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Birleşik Hizmet İşleri Sendikası (Ver.di) ve Alman Memurlar Birliği (DBB) görüşmelerde uzlaşmaya varıldığını kamuoyuna duyurdu.





Anlaşmaya göre kamu çalışanları enflasyon sonucunda ortaya çıkan pahalılığı dengelemek için bir kereye mahsus olmak üzere kademeli olarak toplamda 3 bin euroluk bir ödeme alacak.





Maaşlara ayrıca 1 Mart 2024 tarihinden itibaren bir ilk adım olarak 200 euroluk zam yapılacak. İkinci adım olarak da 340 eurodan az olmamak şartıyla zamlı maaşlar yüzde 5,5'i oranında artırılacak. Sözleşmenin süresi 24 ay olarak belirlendi.









"Grev ve protesto eylemleri işe yaradı"

DBB Genel Başkanı Ulrich Silberbach oran olarak tüm maaş gruplarında artışın yüzde 8 ila yüzde 16 arasında olduğunu belirtti. Silberbach belediyelerde daha fazlasını elde etmenin mümkün olmadığını, birçok belediyenin mali açıdan zayıf olduğunu söyledi. Silberbach "Bu uzlaşma dahi son aylarda çok sayıda uyarı grevi ve protesto eylemi olmasaydı düşünülemezdi. Meslektaşların eylemleri işe yaradı" diye konuştu.





Ver.di Başkanı Frank Werneke de uzlaşmanın "ağrı eşiğine yaklaştığını" belirtti ancak Mart 2024'ten itibaren geçerli olacak artışın oran olarak yüzde 16,9'a varan bir maaş zammına tekabül ettiğini ve bunun da olumlu olduğunu söyledi. Çalışanların büyük çoğunluğunda bu artışın yüzde 11'in üzerinde olduğunu belirten Werneke "Bu gelirin kalıcı bir biçimde yükselmesi anlamına geliyor" dedi. Werneke sonucun yine de çalışanlar açısından zayıf yönleri olduğunu belirterek artışın uzun zamana yayılmasını ve maaşlara genç yansımasını bu zayıflıklar arasında saydı.





Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise varılan sonucu "iyi ve adil" olarak niteledi. Vergi kesintisi olmayan ödemelerin çalışanların cüzdanında etkisini hissettireceğini söyleyen Faeser "Sendikaların taleplerine, zorlayıcı haldeki bütçeye göre sorumluluğunu alabileceğimiz ölçüde, yanıt vermeye çalıştık" diye konuştu.