Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li isim 15 Temmuz'un tartışmalı mafyasıyla kol kola! /18 Nisan 2024 16:25

AKP'li isim 15 Temmuz'un tartışmalı mafyasıyla kol kola!

Maldivler’den paylaştığı fotoğrafla gündem olan AKP’nin eski milletvekili ve Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Filiz’in suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'la kol kola fotoğrafları çıktı.

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Eski AKP'li milletvekili ve Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Filiz'in seçimlerden sonra lüks tatil yeri Maldivler'e tatile gitmesi tepki çekmişti.

O fotoğraflar hâlâ konuşulurken sosyal medyada Hüseyin Filiz'in, çok konuşulacak yeni fotoğrafları paylaşıldı.

MAFYA LİDERİ AYHAN BORA KAPLAN'LA YAN YANA
Paylaşıma göre AKP’de 3 dönem milletvekilliği yapan Filiz’in Çankırı AKP Gençlik teşkilatı tarafından yapılan bir etkinliği katılan Kaplanlar Suç Örgütü yönetici Ayhan Bora Kaplan’la yürüdüğü, birlikte “Rabia” pozu verdikleri ortaya çıktı.



Fotoğrafın bir başka dikkat çeken detayı ise Osmanlı Ocaklarının Gençlik Kolları Başkanlığını yapan ve Ankara’da mafya ilişkileriyle tanınan “Dayı” lakaplı Levent Çiçek.

Daha önce uyuşturucu tacirliği, gasp ve hırsızlık gibi kirli bir geçmişi olan Çiçek, “Organize suç örgütünün elebaşı olmak” suçundan 2012 yılında bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi.
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