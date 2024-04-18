CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin yeni grup başkanvekili seçiminin ardından kapalı grup toplantısında milletvekillerine hitap etti. Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşme takvimine ilişkin bilgi verdi.







‘CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞMEMİZ NEZAKET ZİYARETİ DEĞİL’

Özel, yarından itibaren seçim sonuçlarının değerlendirileceği ve yeni dönem yol haritasının belirleneceği il başkanları, belediye başkanları, MYK ve PM toplantılarının art arda yapılacağını söyledi. Tüm bu toplantıların ardından Erdoğan ile yapacakları toplantının gündemini belirleyeceğini ve randevu talebinde bulunacağını ifade eden Özel, “Bu bir nezaket ziyareti değil. Biz nezaket görüşmesini bayramda, telefonda yaptık. Bu ziyaret Türkiye’nin gelecek dönemiyle ilgili olarak Türkiye ekonomisinin yüzde 80’ine, nüfusunun yüzde 65’ine hizmet veren belediyelerin, son birlikte girilen seçimin birinci partisinin genel başkanının, son seçimlerin ikinci partisi ama bir önceki seçimlerde cumhurbaşkanlığı görevine seçilmiş olan ve bir partinin genel başkanı olan sayın Erdoğan’la yapacağı bir görüşmedir. Nezaket görüşmesi olsa hızla yaparız” diye konuştu.





Görüşmede kendisinin önemli gündemleri olacağını ifade eden Özel, bu konuda parti yönetiminin, belediye başkanlarının da görüşlerini aldığını kaydetti. Cumhurbaşkanı ile kısa bir görüşme için bir araya gelmeyeceklerini ifade eden Özel, “Belki gündemleri önceden müzakere ettiğimiz, uzun ve yapıcı olmasını ümit ettiğim sonuçlar alacağımızı düşündüğüm ve Türkiye açısından anlamlı olabilecek bir sürece gireceğiz. O yüzden o görüşme için önce parti içi kurullarla tüm temasları tamamlamam gerekiyor. Hatta önceki dönem genel başkanlarının her birinin de fikirlerini alarak gideceğim” diye konuştu.







Özel görüşmenin önümüzdeki hafta ya da bir sonraki hafta gerçekleşebileceğini söyledi.