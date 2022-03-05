Samanyolu Haber /Politika / AKP'li İsmail Güneş’in önünde 'saygıyla' eğilen başhekim istifa etti /05 Mart 2022 15:54

AKP'li İsmail Güneş’in önünde 'saygıyla' eğilen başhekim istifa etti

AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş’i el pençe karşılayarak tepki çeken Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mücahit Avcil görevinden istifa etti.

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Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mücahit Avcil, görevinden istifa ettiğini sosyal medyadan duyurdu. Uşak'ta devlet hastanesinin 2016 yılında Uşak Üniversitesi yönetimine geçmesinden sonra hekimlerin bir kısmının görevlerinden ayrıldığı, bazı çalışanlarla sözleşme yenilenmediği bu nedenle hizmetlerin aksadığı belirtiliyordu.

VATANDAŞ RANDEVU ALAMAMAKTAN ŞİKAYET EDİYORDU

Sözcü'den Selami Aydın'ın haberine göre Uşak'ta bir yıldır vatandaşların hastaneden yana şikayetleri büyük ölçüde artmıştı. Özellikle son dönemde bazı polikliniklerde hekimlerin bulunmadığı, ultrason sırasının bile Ağustos ayına verildiği öne sürülmüştü.

Vatandaşların sosyal medyada tepkilerini göstermesinden sonra Avcil'in görevinden istifa ettiği öğrenildi. Avcil paylaşımında; “Bugün itibarıyla istifa dilekçemi sundum. 15 Mart'ta açıklama yapacaktım planladığımdan erken duyurmak zorunda kaldım” ifadelerini kullandı.

MİLLETVEKİLİNİN ÖNÜNDE EL PENÇE DURMUŞTU

Başhekim Avcil, AKP'li siyasetçilerin önünde el pençe durması ile büyük tepki çekmişti. AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş ve Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bayar'ın hastane ziyareti sırasında ikiliyi kapıda el pençe ve eğilerek karşılayan Avcil'in görüntüsü özellikle sosyal medyada gündem olmuştu.

Geçtiğimiz yıl yaşanan olayla ilgili Avcil, koronavirüs tedbirleri nedeniyle milletvekili ile tokalaşmadığını belirtmişti. Avcil 2020 yılı Ekim ayında başhekimlik görevine getirilmişti.
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