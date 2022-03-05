Samanyolu Haber /Dünya / Zelenski'den NATO'ya sert tepki /05 Mart 2022 16:03

Zelenski'den NATO'ya sert tepki

Birleşmiş Milletler Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının 9. gününde ülkeyi terk edenlerin sayısının 1 milyon 200 bini aştığını açıkladı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'yse NATO’nun uçuşa yasak bölgeyi reddetme kararına tepki gösterdi

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Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski Cuma gecesi yaptığı duygusal konuşmada Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge uygulanmasını reddeden NATO’yu eleştirdi. Ukrayna lideri bu durumun Rusya’nın elini güçlendireceğini savundu.

Zelenski gece saatlerinde Ukrayna halkına hitaben yaptığı konuşmada, “Bugünden itibaren ölenler sizin zayıflığınız yüzünden ölecek. İttifak uçuşa yasak bölge oluşturulmasını reddederek Ukrayna kentlerinin ve köylerinin bombalanmasına yeşil ışık yakmıştır” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’ya Sovyet dönemi nükleer silahların çekilmesi karşılığında güvenlik garantisi veren 1994 tarihli Budapeşte Mutabakatı’na atıfta bulunan Zelenski, “İttifakın bugün tek yapabildiği Ukrayna’ya 50 ton dizel yakıtı alım sisteminden geçirebilmesiydi. Belki de Budapeşte Mutabakatı’nı yakabilelim diyedir’’ ifadelerini kullandı.

NATO’ya tepki gösteren Ukrayna lideri, “Ortak Avrupa’mız için dökülen litrelerce kanımızın karşılığını litrelerce yakıtla ödeyemezsiniz” dedi. Ukraynalılar’ın direnmeye devam edeceğini ve “dokuz gündür devam eden karanlık ve kötülüğe direnerek şimdiden Rusya’nın planlarını bozduklarını” belirtti.

Zelenski, “Biz ışığın savaşçılarıyız. Avrupa tarihi bunu sonsuza kadar hatırlayacak” dedi.

NATO Cuma günü yapılan toplantının ardından Avrupa’da nükleer silahlı Rusya’yla daha büyük bir savaşa yol açabileceği gerekçesiyle Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulmasını reddetmişti.
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