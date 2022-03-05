Samanyolu Haber /Dünya / Oligarklar Putin’e kazan kaldırdı /05 Mart 2022 15:46

Oligarklar Putin’e kazan kaldırdı

Putin'e Ukrayna savaşına son verme çağrısı yapan oligarklar arasına Lukoil patronu Vagit Alekperov da eklendi. Ülkenin en büyük ikinci petrol şirketinin patronu, Ukrayna savaşında serveti en çok eriyen oligark konumunda.

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Rusya'nın en büyük ikinci petrol şirketi Lukoil, Ukrayna'daki savaşın sona ermesi çağrısı yaptı.

Dünyada petrol üretiminde yüzde 2'nin üzerinde paya sahip olan ve 100 binin üzerinde kişiyi istihdam eden şirketin barış çağrısı, dünyada yankı uyandırdı.

CNN'in aktardığına göre, şirketin yönetim kurulu, hissedarlara, çalışanlara ve müşterilere gönderdiği açıklamada, “Silahlı çatışmanın bir an önce sona erdirilmesi çağrısı yapıyoruz” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Bu trajediden etkilenen tüm kurbanlar için samimi empatimizi ifade ediyoruz. Kalıcı bir ateşkesi ve sorunların ciddi müzakereler ve diplomasi yoluyla çözülmesini kuvvetle destekliyoruz” denildi.

10,5 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ

Lukoil'in yönetim kurulu başkanı ve CEO'su Vagit Alekperov, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Batı ülkelerinin yaptırımları sonrasında serveti en çok eriyen kişi oldu. Londra borsasında işlem gören Lukoil hisseleri, Ukrayna işgalinin başlamasıyla yüzde 99 oranında değer kaybetmişti.

Lukoil'de çoğunluk hissesine sahip olan Alekperov'un 23 Şubat-3 Mart tarihleri arasında servetinin yaklaşık 10,5 milyar dolar eridiği tahmin ediliyor.

Alekperov, Sovyetler Birliği döneminde Hazar Denizi'nde petrol platformunda işçi olarak çalışıyordu.

Rusya'nın bir numaralı petrol üreticisi ise devlete ait Rosnetf şirketi.

RUS PETROLÜ ALICI BULMAKTA ZORLANIYOR

Rus petrol şirketleri, yaptırım endişeleri nedeniyle son günlerde müşteri bulmakta zorluk çekiyor. Uluslararası şirketler, Rus petrolünü indirimli olarak alıyor.

Henüz Rus petrol ve gaz ürünleri Batı ülkelerinin yaptırımlarına uğramasa da hem finansal yaptırımlar hem de yeni yaptırım endişeleri hem de tedarik zincirlerinde ortaya çıkan sorunlar, Rusya'dan dünyaya petrol akışını yavaşlatıyor.

Bunun da etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı bu hafta 119,8 dolara kadar yükseldi. Bu rakam yıl başında 73 dolardı.

ABD'de Rus petrolüne dönük kısıtlamalar gündeme gelirken, boykot çağrıları da yayılıyor. Lukoil'in ABD'de franchise olarak hizmet veren 230 adet akaryakıt istasyonu var. Bu istasyonların büyük kısmı New York, New Jersey ve Pensilvanya'da bulunuyor.

İKİ OLİGARK DAHA ÇAĞRI YAPMIŞTI

Önde gelen Rus oligarklardan Mikhail Fridman ve Oleg Deripaska da bu hafta savaşa son verilmesi çağrısı yaparak Kremlin'e seslenmişlerdi.

Ukrayna doğumlu olan Rusya vatandaşı Fridman, Alfa Group Yönetim Kurulu Başkanı olarak tanınıyor. Fridman'a ait Letterone şirketinin Turkcell'de de yüzde 19,8'lik hissesi bulunuyor.

Savaşla birlikte servetinin 2,3 milyar dolar eridiği tahmin edilen Fridman ayrıca, Rusya'nın en büyük özel bankası ve ülkenin en büyük dördüncü bankası Alfa Bank'ın da sahibi.

ABD'nin 2018'de yaptırım uyguladığı Deripaska ise alüminyum devi Rusal'ın sahibi olarak tanınıyor.
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