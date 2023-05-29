Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Külünk, bakan eşini hedef aldı: "CHP'li bir vekilin eşi gibi..." /29 Mayıs 2023 17:01

AKP'li Külünk, bakan eşini hedef aldı: "CHP'li bir vekilin eşi gibi..."

AKP'li Metin Külük, sosyal medya hesabından Cannes Film Festivali'nde ödül alan Merve Dizdar'ı tebrik eden Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'u hedef aldı.

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AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Metin Külünk, sosyal medya hesabından Merve Dizdar'ı tebrik eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'u hedef aldı.

Ersoy, Instagram hesabından Dizdar ve film ekibinin fotoğrafının üzerine "Büyük alkışlar sana sevgili Merve Dizdar" paylaşımında bulunmuştu.

AKP’li Külünk ise Ersoy’u "Galiba CHP'li bir vekilin eşi gibi. Ülkemizi bütün dünya önünde aşağılayan birine sosyal medyadan destek vermesi kabul edilemez" sözleriyle hedef aldı.
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