Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Şamil Tayyar'dan Gülşen'in tutuklanmasına eleştiri /26 Ağustos 2022 00:29

AKP'li Şamil Tayyar'dan Gülşen'in tutuklanmasına eleştiri

Şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasıyla ilgili bir mesaj paylaşan AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar, "Kaş yaparken göz çıkarmak, böyle bir şey olsa gerek." ifadelerini kullandı.

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İmam Hatiplilerle ilgili kullandığı 'sapık' ifadesi tepki çeken ve açılan soruşturma sonucu tutuklanan şarkıcı Gülşen ile ilgili bir açıklama da AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar'dan geldi.

Tayyar mesajın şu ifadelere yer verdi:

Gülşen’e tek ses tepki gösterenlerin tutuklamada ayrışmaları, kararın vicdanlarda tam karşılık bulmadığını gösteriyor.

Suç ve ceza arasında doğru orantı kurulmadığında doğal sonuç budur.

Kaş yaparken göz çıkarmak, böyle bir şey olsa gerek.


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