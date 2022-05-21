Samanyolu Haber /Politika / AKP'li Tevfik Göksu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı /21 Mayıs 2022 15:10

AKP'li Tevfik Göksu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı

Türkiye'de düzensiz göç ve sığınmacı krizi her geçen gün yeni sorunlara yol açarken, İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan flaş bir veri paylaştı.

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Dünyanın farklı coğrafyalarından Türkiye'ye doğru yapılan göç, halk arasında rahatsızlık yaratmaya devam ediyor. Kira fiyatlarına ve satılık konutlara fiyat artışı olarak yansıyan düzensiz göç şimdi de toplu taşımayı vurdu.

İstanbul'un pek çok semtinde sayıları giderek artan sığınmacılar hakkında önemli açıklama İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'dan geldi.  Özkan, İstanbulkart taşıyan yabancıların sayısını açıkladı.

SURİYELİLERİN ORANI BELLİ OLDU

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili Özkan, İstanbulkart sahibi 1.6 milyon yabancı var. Bunların %42'si Suriyeli bilgisini paylaştı.

Tevfik Göksu: İstanbul'da mülteci sorunu yok, Esenler'de 57 bin mülteci var ama sorun görmüyoruzTevfik Göksu: İstanbul'da mülteci sorunu yok, Esenler'de 57 bin mülteci var ama sorun görmüyoruz

TEVFİK GÖKSU'YU YALANLADI

İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili Özkan'ın açıklaması şu şekilde:

YANLIŞ: Tevfik Göksu: İstanbul’da 500.000 sığınmacı - göçmen var. DOĞRU: Belbim kayıtlarına göre 1.6 milyon yabacı uyruklu İstanbul kart almış ve %42 si Suriyeli! Sadece doğruları söylemeye devam edeceğiz.


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