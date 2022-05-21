AKP'li Tevfik Göksu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı

İstanbul'un pek çok semtinde sayıları giderek artan sığınmacılar hakkında önemli açıklama İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'dan geldi. Özkan, İstanbulkart taşıyan yabancıların sayısını açıkladı.
SURİYELİLERİN ORANI BELLİ OLDU
Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili Özkan, İstanbulkart sahibi 1.6 milyon yabancı var. Bunların %42'si Suriyeli bilgisini paylaştı.
Tevfik Göksu: İstanbul'da mülteci sorunu yok, Esenler'de 57 bin mülteci var ama sorun görmüyoruzTevfik Göksu: İstanbul'da mülteci sorunu yok, Esenler'de 57 bin mülteci var ama sorun görmüyoruz
TEVFİK GÖKSU'YU YALANLADI
İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili Özkan'ın açıklaması şu şekilde:
YANLIŞ: Tevfik Göksu: İstanbul’da 500.000 sığınmacı - göçmen var. DOĞRU: Belbim kayıtlarına göre 1.6 milyon yabacı uyruklu İstanbul kart almış ve %42 si Suriyeli! Sadece doğruları söylemeye devam edeceğiz.