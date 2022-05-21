AKP'li Tevfik Göksu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı

SURİYELİLERİN ORANI BELLİ OLDU





TEVFİK GÖKSU'YU YALANLADI





YANLIŞ: Tevfik Göksu: İstanbul’da 500.000 sığınmacı - göçmen var. DOĞRU: Belbim kayıtlarına göre 1.6 milyon yabacı uyruklu İstanbul kart almış ve %42 si Suriyeli! Sadece doğruları söylemeye devam edeceğiz.









Dünyanın farklı coğrafyalarından Türkiye'ye doğru yapılan göç, halk arasında rahatsızlık yaratmaya devam ediyor. Kira fiyatlarına ve satılık konutlara fiyat artışı olarak yansıyan düzensiz göç şimdi de toplu taşımayı vurdu.İstanbul'un pek çok semtinde sayıları giderek artan sığınmacılar hakkında önemli açıklama İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'dan geldi. Özkan, İstanbulkart taşıyan yabancıların sayısını açıkladı.Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili Özkan, İstanbulkart sahibi 1.6 milyon yabancı var. Bunların %42'si Suriyeli bilgisini paylaştı.Tevfik Göksu: İstanbul'da mülteci sorunu yok, Esenler'de 57 bin mülteci var ama sorun görmüyoruzTevfik Göksu: İstanbul'da mülteci sorunu yok, Esenler'de 57 bin mülteci var ama sorun görmüyoruzİBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili Özkan'ın açıklaması şu şekilde: