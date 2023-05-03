Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Turan: Oyların sayımından sonra ortaya çıkan tabloya hepimiz razı olacağız /03 Mayıs 2023 18:35

AKP'li Turan: Oyların sayımından sonra ortaya çıkan tabloya hepimiz razı olacağız

Muhalefetin seçime dönük manipülasyon iddialarına yanıt veren AKP'li Bülent Turan, Türkiye'nin demokrasi geleneğine sahip, seçimleri şeffaf yürüten bir yönetim sergilediğini iddia etti. Turan, "Oyların sayımından sonra çıkan tabloya hep beraber razı olacağız" dedi.

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Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçime 11 gün kala AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meclis'te parlamento muhabirleriyle bir araya geldi, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

14 Mayıs'a ilişkin değerlendirmelerde bulunan Turan, "Ben Türkiye'de bir 15 gün daha seçim atmosferi olmasını bir kayıp olarak değerlendiriyorum. İlk turda Cumhur İttifakı'nın zafere ulaşabileceğini düşünüyorum ancak karar, söz milletindir. Milletimiz ne karar verirse baş tacıdır" diye konuştu.

Turan, muhalefetin seçime dönük manipülasyon iddialarının hatırlatılması üzerine, Türkiye'nin demokrasi geleneğine sahip, seçimleri şeffaf yürüten bir yönetim sergilediğini savundu.

"HALKIN DEDİĞİ BAŞ TACIDIR"
Sandık başında, il ve ilçe seçim kurullarında, Yüksek Seçim Kurulu'nda her partinin kendi temsilcisi olduğunu anlatan Turan, şunları söyledi:

"Türkiye'de bu manipülasyonun yapılma imkanı olmadığı gibi bunu en iyi bilen de partinin kendisidir. Herkesin kendi elinde ıslak imzalı tutanaklar olacak. Dolayısıyla seçimlere gölge düşürmenin, seçimlere ilişkin süreçte birilerini itham etmenin ne kendi partisine ne Türk demokrasisine faydası var. Halkın dediği baş tacıdır. Halkımız bu şeffaf demokratik süreç içerisinde oy kullanacaktır. Bu oyların sayımından sonra da çıkan tabloya hep beraber razı olacağız."
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