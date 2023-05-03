Kahramanmaraş'ta peş peşe iki deprem

AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde peş peşe iki deprem yaşandığını duyurdu. İlk depremin saat 20.16'da 5 büyüklüğünde, ikinci depremin ise saat 20.22'de ve 4.1 büyüklüğünde meydana geldiği aktarıldı.







Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde akşam saatlerinde peş peşe iki deprem meydana geldiğini duyurdu.







İlk depremin saat 20.16'da 5 büyüklüğünde, ikinci depremin ise saat 20.22'de 4.1 büyüklüğünde yaşandığı açıklandı.







İkinci depremin yerin 6.83 kilometre derinliğinde, ilk deprem ise yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.















