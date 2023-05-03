Samanyolu Haber /Gündem / Kahramanmaraş'ta peş peşe iki deprem /03 Mayıs 2023 20:43

Kahramanmaraş'ta peş peşe iki deprem

Kahramanmaraş'ta yine deprem paniği yaşandı. AFAD'ın açıklamasına göre şehirde 6 dakika arayla peş peşe iki deprem meydana geldi.

SHABER3.COM

AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde peş peşe iki deprem yaşandığını duyurdu. İlk depremin saat 20.16'da 5 büyüklüğünde, ikinci depremin ise saat 20.22'de ve 4.1 büyüklüğünde meydana geldiği aktarıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde akşam saatlerinde peş peşe iki deprem meydana geldiğini duyurdu.

İlk depremin saat 20.16'da 5 büyüklüğünde, ikinci depremin ise saat 20.22'de 4.1 büyüklüğünde yaşandığı açıklandı.

İkinci depremin yerin 6.83 kilometre derinliğinde, ilk deprem ise yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.




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