Samanyolu Haber /Gündem / JPMorgan’dan seçim sonrası için dolar TL tahmini! /03 Mayıs 2023 18:11

JPMorgan’dan seçim sonrası için dolar TL tahmini!

JPMorgan Türkiye’de seçim sonrasında güçlü ve ılımlı ortodoks para politikaları senaryosuna göre dolar/TL’ye ilişkin iki ayrı tahmin açıkladı.

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JPMorgan 14 Mayıs seçiminin ardından “ortodoks politikalara güçlü bağlılık” oluşması halinde MSCI Türkiye endeksinin dolar bazında %74 yukarı yönlü potansiyele sahip olacağını, “ortodoks politikalara ılımlı bir dönüş” yaşanması halinde %29 düşüş ihtimali ortaya çıkacağını öngördü.

JPMorgan stratejistleri David Aserkoff ve Inga Q. Galeni imzalı, 2 Mayıs tarihli raporunda, dolar/TL tahminleri “güçlü ortodoks politika” senaryosunda 25, “ılımlı ortodoks politika senaryosunda 30 seviyesinde öngörüldü.

JPMorgan CEEMEA hisse senedi dağılım raporlarında Türkiye için nötr olmaya devam edildiği de vurgulandı.

Yukarı hareket bekleyen yatırımcılar için ana yatırım yapılabilecek yurtiçi sektörün bankacılık ve Koç Holding gibi şirketler olabileceği belirtildi.

JPMorgan Nisan ayının ortasında yayımladığı notunda seçim sonrası senaryolarında ortodoks politikalara dönülse dahi yüksek volatilite nedeniyle TL’de değer kaybı beklediklerini belirtmişti. Banka şirketlerin Döviz talebi ve Merkez Bankası’nın rezervlerini artırma hedefi gibi etkilerle Dolar/TL ’de 24-25 seviyelerinin görülebileceğini bildirmişti.
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