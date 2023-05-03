AKP'li başkanın polis amirine attığı tokadın görüntüsü çıktı

Olay önceki gece yaşandı. İddiaya göre, il genelinde seçim afişlerinin asıldığı yerlerle ilgili AKP İl Gençlik Kolları ile emniyet arasında sorun yaşandı.







Emniyetin içinde yaşandı

AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Kemal Toprak, önceki gece emniyete gitti. Kayıtlara göre Toprak ile Çevik Kuvvet ve Güvenlik Şube Müdürü Alparslan Yanar arasında kısa süreli bir gerilim yaşadı. Toprak, binadan ayrılmak üzereyken geri dönüyor ve saniyeler önce tartıştığı Yanar’a tokat atıyor.





Gerilim bir anda arttı



Toprak’ın tokat atması üzerine taraflar arasındaki gerilim daha da artıyor. Bu esnada koridorda bulunan polisler Yanar’ı sakinleştirmeye çalışırken, Toprak’ın beraberindekiler de bu kişiyi uzaklaştırıyor.





Karşılıklı şikayetçi oldular



Olaya ilişkin Karaman Ajans sitesinde yer alan haberde ise, tarafların karşılıklı olarak birbirlerinden şikâyetçi oldukları bilgisi yer aldı.