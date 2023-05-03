Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li başkanın polis amirine attığı tokadın görüntüsü çıktı /03 Mayıs 2023 16:59

AKP'li başkanın polis amirine attığı tokadın görüntüsü çıktı

Karaman AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Kemal Toprak’ın, emniyet amirine yönelik saldırısının görüntülerine Halktv.com.tr ulaştı. Emniyetin kameralarına göre, Toprak, Çevik Kuvvet ve Güvenlik Şube Müdürü Alparslan Yanar’a tokat atıyor.

SHABER3.COM

Olay önceki gece yaşandı. İddiaya göre, il genelinde seçim afişlerinin asıldığı yerlerle ilgili AKP İl Gençlik Kolları ile emniyet arasında sorun yaşandı.

Emniyetin içinde yaşandı
AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Kemal Toprak, önceki gece emniyete gitti. Kayıtlara göre Toprak ile Çevik Kuvvet ve Güvenlik Şube Müdürü Alparslan Yanar arasında kısa süreli bir gerilim yaşadı. Toprak, binadan ayrılmak üzereyken geri dönüyor ve saniyeler önce tartıştığı Yanar’a tokat atıyor.

Gerilim bir anda arttı
Toprak’ın tokat atması üzerine taraflar arasındaki gerilim daha da artıyor. Bu esnada koridorda bulunan polisler Yanar’ı sakinleştirmeye çalışırken, Toprak’ın beraberindekiler de bu kişiyi uzaklaştırıyor.

Karşılıklı şikayetçi oldular
Olaya ilişkin Karaman Ajans sitesinde yer alan haberde ise, tarafların karşılıklı olarak birbirlerinden şikâyetçi oldukları bilgisi yer aldı.
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