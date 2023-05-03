Samanyolu Haber /Gündem / Soylu: Kayyım talimatını Erdoğan verdi /03 Mayıs 2023 16:51

Soylu: Kayyım talimatını Erdoğan verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine “Süleyman, bu Doğu ve Güneydoğu’daki teröre destek veren belediyeler artık görevden alınmalı. Ben sana bu talimatı veriyorum. Bunları görevden alacaksın” dediğini söyledi.

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AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şişli Cevahir Otel'de sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) kahvaltı programında konuştu.

Halk TV'de yer alan habere göre Soylu, konuşmasında şunları söyledi:
"Şimdi önümüzde bir sosyal mukaveleye imza atıyorlar. Diyorlar ki 'Tutsaklar serbest bırakılacak.' Tutsak kim? Apo ile Selo, serbest bırakılacak. Yine bütün bunun yanı sıra önümüzde bir sosyal mukaveleye daha imza atıyorlar. Hepimize bir sosyal mukavele, kazanırlarsa 'Biz bunları önerdik, kazandık. Biz bunları yapacağız' diyecekler.

Bundan 6 yıl evvel, 6,5 yıl evvel Cumhurbaşkanımız beni çağırdı. Dedi ki 'Süleyman, bu Doğu ve Güneydoğu'daki teröre destek veren belediyeler artık görevden alınmalı. Ben sana bu talimatı veriyorum. Bunları görevden alacaksın.' Çünkü bunlar 9 yaşındaki çocukları annelerin kucağından alıp dağa götürüyorlar. Şimdi 4 gün içinde inşallah getiririz. Bir engelli çocuğu 'annene seni götüreceğiz' diye dağa kaçırmışlar. Sonra o çocuk bir fırsatını bulmuş, başka bir ülkeye kaçmış. Oradan, şimdi o ülkeyle konuştuk. O ülkede bu çocuğu alıp annesine, babasına bir vesileyle teslim edeceğiz."
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