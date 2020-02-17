AKP'li Yavuz'a 'Gerçeği anımsamayacağımızı' sanıyor

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, bugün yayımlanan yazısında İstanbul’da yapılan yerel seçimler sırasında “Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu” ifadelerini kullanmadığını öne süren AKP’li Ali İhsan Yavuz’u gündemine taşıdı.





"'2019 yerel seçimlerinden aklınızda en çok ne kaldı' diye sorsanız tereddütsüz 'Ali İhsan Yavuz' derim" diyen Zeyrek, "AK Parti'de böyle muhteşem bir Genel Başkan Yardımcısı olduğunu da 31 Mart gecesinden sonra (İstanbul seçiminden Ekrem İmamoğlu galip çıkınca) yaptığı açıklamalardan öğrenmiştim" ifadelerini kullandı.





Zeyrek, şöyle devam etti:





"Kendisi 23 Haziran’da yenilenen İstanbul seçimlerinden sonra arazi olmuştu.





İyi de yapmıştı, zira AK Parti’de herkes ikinci seçimin partiye zarar verdiğini kabul edip, seçim yenileme faturasının önemli bir kısmını kendisine kesmişti.





Geçen hafta Sakarya’da ortaya çıktı Ali İhsan Yavuz.





Dedi ki “Ne oluyor bilmiyorum hani bana atfedilen meşhur bir söz var ya; hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu diye. Bunu da CHP’liler üretti, ben ses çıkartmıyorum diye bakmayın (…) Ama bunu kendileri ürettiler, yok böyle bir söz. Bana birisi ispat etsin, ben istifa edeceğim. Ama eğer CHP ispat edemeyecek ise ve istifa edeceklerse onlardan bir tane ayakta kalmaz, hepsi düşmüş olur.”









“Bu sözleri televizyondan dinleyince gayri ihtiyari ‘Allah’ım aklıma mukayyet ol’ dedim” diyen Zeyrek, şöyle devam etti:





"O kadar çok mavra yapmıştık ki bu söz üzerinden. Hepsi boş mu çıkmıştı şimdi? Hiçbir şey olmamış da biz kesin bir şey olmuş gibi mi davranmıştık?





Hemen Google hazretlerine başvurdum.





O ünlü konuşmasını buldum. Tam olarak şöyle demişti Ali İhsan Yavuz:





“Bugün itibariyle 13 binli rakamları telaffuz ediyoruz. Peki hiçbir şey olmadıysa sandıkta bu nasıl, bu kadar oy aşağı düştü AK Parti’nin lehine kayıtlara geçti ve fark azalmış oldu. Yani hiçbir şey olmamış ise biz diyoruz ki kesin bir şeyler oldu.”





Montajlı montajsız bütün versiyonlarını bulup tekrar tekrar dinledim.







Kulaklarımı temizleyip tekrar dinledim.





Sonuç değişmedi."





Zeyrek yazısının devamında, Ali İhsan Yavuz’un epifiz bezi üzerine yaptığı bir konuşmayı aktardı: "Epifiz bezi geometrik olarak insan kafasının tam orta noktasında bulunan pirinç tanesi büyüklüğünde esnek yapılı bir bezdir. Epifiz bezi sertleştirilen ve kireçlendirilen insanı yönetmek daha kolay oluyormuş. Florürün diş macunları içerisine böyle bir tezgâh sebebiyle konulduğu öne sürülüyor. Aslında diş sağlığına ve diş beyazlatmasına hiçbir yararı olmadığı da söyleniyor. Neden? İnsanlar düşünemesin, koyun gibi çok kolay yönetilsinler diye. Bir avuç insan bütün dünyayı çekip çevirsin."





Zeyrek, son olarak Ali İhsan Yavuz hakkında şu ifadeleri kullandı:





"Ali İhsan Yavuz, ya misvak yerine diş macunu kullanıyor ve dişlerini fırçalarken florürü fazla kaçırıp epifiz bezini sertleştirerek kendi sözlerini unuttu ya da bizim epifiz bezimizi sertleştirdiğimizi ve gerçeği anımsamayacağımızı sanıyor.





AK Parti de Ali İhsan Yavuz gibi çok yakın geçmişteki hatalarını, yanlışlarını hiç yaşanmamış gibi saymamızı beklerken florüre mi güveniyor acaba?"