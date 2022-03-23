AKP'liysen kriz yok: Eski vekillerin Saray yemeği kral sofralarını aratmadı

Erdoğan'ın seçim hazırlığı olarak görülen ve eski AKP'li vekilleri bir araya getirdiği yemek, sıcak siyesi gündemin yanı sıra menüsüyle de dikkat çekti.





Tayyip Erdoğan, geçen günlerde partisinin 'Kuruluşundan Günümüze Milletvekilleri ve İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Öncelikle toplantının AKP Genel Merkezi veya başka bir mekan yerine Saray'da yapılması tepki çekerken yemekli toplantının parti tarafından mı yoksa devletin kasasından mı karşılandığı da merak konusu oldu.





Diğer yandan AKP'li eski vekillere verilen yemeğin ayrıntıları ortaya çıktı.





OdaTV'nin aktardığına göre yemek menüsünde;

-Anadolu aşı

-Antep usulü kuru dolma

-Kereviz salata

Talaş böreği

-Kuzu incik kızartması

-Mevsim sebzeleri ile bademli basmati pilav

-Tahinli profiterol

-Çay kahve vardı.





KRAL SOFRALARINI ARATMADI





AKP iktidarında ekonomik kriz ağırlığını her geçen gün artırıyor. Bir yanda halk ekmek kuyruğu önünde kuyruklar uzarken, diğer yanda ucuz yağ ya da gıda için insanlar bir biri ile kavga ediyor. Böylesi bir ortamda kral sofralarını aratmayan mönü de tepki çekti.

















