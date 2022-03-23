Samanyolu Haber /Gündem / AKP'liysen kriz yok: Eski vekillerin Saray yemeği kral sofralarını aratmadı /23 Mart 2022 16:51

AKP'liysen kriz yok: Eski vekillerin Saray yemeği kral sofralarını aratmadı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP'li eski vekillere verdiği yemek menüsüyle de gündem oldu.

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Erdoğan'ın seçim hazırlığı olarak görülen ve eski AKP'li vekilleri bir araya getirdiği yemek, sıcak siyesi gündemin yanı sıra menüsüyle de dikkat çekti. 

Tayyip Erdoğan, geçen günlerde partisinin 'Kuruluşundan Günümüze Milletvekilleri ve İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Öncelikle toplantının AKP Genel Merkezi veya başka bir mekan yerine Saray'da yapılması tepki çekerken yemekli toplantının parti tarafından mı yoksa devletin kasasından mı karşılandığı da merak konusu oldu.

Diğer yandan AKP'li eski vekillere verilen yemeğin ayrıntıları ortaya çıktı.

OdaTV'nin aktardığına göre yemek menüsünde;
-Anadolu aşı
-Antep usulü kuru dolma
-Kereviz salata
Talaş böreği
-Kuzu incik kızartması
-Mevsim sebzeleri ile bademli basmati pilav
-Tahinli profiterol 
-Çay kahve vardı. 

KRAL SOFRALARINI ARATMADI

AKP iktidarında ekonomik kriz ağırlığını her geçen gün artırıyor. Bir yanda halk ekmek kuyruğu önünde kuyruklar uzarken, diğer yanda ucuz yağ ya da gıda için insanlar bir biri ile kavga ediyor. Böylesi bir ortamda kral sofralarını aratmayan mönü de tepki çekti. 




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