AKP'nin Ankara anketi moralleri altüst etti! Bakın fark kaç puan!

AKP'nin Ankara'da yaptırdığı son ankete göre Mansur Yavaş ile Turgut Altınok arasındaki oy farkı 15 puan civarında.







AKP’nin Ankara’da yaptırdığı ankette, CHP’nin adayı Mansur Yavaş ile Cumhur İttifakı’nın adayı Turgut Altınok arasındaki son durum ortaya çıktı. Buna göre Mansur Yavaş ile Turgut Altınok arasındaki oy farkının 15 puan civarında. Mansur Yavaş’ın neden tercih edildiği sorusuna verilen yanıtlarda da “sosyal yardımlar” ve “dürüst, güvenilir” başlıkları yer aldı.







Aynı ankette Mansur Yavaş’ın neden tercih edildiğine dair sorular yönetildiği, Yavaş’ın en beğenilen icraatının yüzde 28’le “sosyal yardımlar” çıktığı biliniyor. İkinci tercih edilme nedeni yüzde 8 ile “dürüst ve güvenilir” olmak. Belediye hizmetleri ise bu ikisinin çok gerisinde. Yavaş’ın sessiz sedasız yaptığı yardımların AKP’nin bu konudaki hakimiyetini ortadan kaldırdığı görülüyor. Tabii bu kalemin, “belediye icraatı” olarak görülmesi de son yıllardaki halin, en önemli göstergesi…”







Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan yazısında, Ankara için şunları aktardı:







“CHP’nin adayı Mansur Yavaş ile AKP’nin adayı Turgut Altınok arasındaki farkın değişmediği ve kapatılmasının da mümkün görünmediği dile getiriliyor. İlçelerde Etimesgut ve Polatlı’nın CHP’ye geçebileceğini iddia edenler var. AKP’nin kalesi olarak bilinen Mamak’ta sıkıntı olduğu belirtiliyor. AKP’nin Ankara için yaptırdığı anketlerde Mansur Yavaş ile Turgut Altınok arasındaki oy farkının 15 puan civarında olduğu dile getiriliyor."

