Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin Ankara anketi moralleri altüst etti! Bakın fark kaç puan! /23 Şubat 2024 15:27

AKP'nin Ankara anketi moralleri altüst etti! Bakın fark kaç puan!

AKP'nin Ankara'da yaptırdığı son ankete göre Mansur Yavaş ile Turgut Altınok arasındaki oy farkı iddiaya göre 15 puan civarında.

SHABER3.COM

AKP'nin Ankara'da yaptırdığı son ankete göre Mansur Yavaş ile Turgut Altınok arasındaki oy farkı 15 puan civarında.

AKP’nin Ankara’da yaptırdığı ankette, CHP’nin adayı Mansur Yavaş ile Cumhur İttifakı’nın adayı Turgut Altınok arasındaki son durum ortaya çıktı. Buna göre Mansur Yavaş ile Turgut Altınok arasındaki oy farkının 15 puan civarında. Mansur Yavaş’ın neden tercih edildiği sorusuna verilen yanıtlarda da “sosyal yardımlar” ve “dürüst, güvenilir” başlıkları yer aldı.

Aynı ankette Mansur Yavaş’ın neden tercih edildiğine dair sorular yönetildiği, Yavaş’ın en beğenilen icraatının yüzde 28’le “sosyal yardımlar” çıktığı biliniyor. İkinci tercih edilme nedeni yüzde 8 ile “dürüst ve güvenilir” olmak. Belediye hizmetleri ise bu ikisinin çok gerisinde. Yavaş’ın sessiz sedasız yaptığı yardımların AKP’nin bu konudaki hakimiyetini ortadan kaldırdığı görülüyor. Tabii bu kalemin, “belediye icraatı” olarak görülmesi de son yıllardaki halin, en önemli göstergesi…”

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan yazısında, Ankara için şunları aktardı:

“CHP’nin adayı Mansur Yavaş ile AKP’nin adayı Turgut Altınok arasındaki farkın değişmediği ve kapatılmasının da mümkün görünmediği dile getiriliyor. İlçelerde Etimesgut ve Polatlı’nın CHP’ye geçebileceğini iddia edenler var. AKP’nin kalesi olarak bilinen Mamak’ta sıkıntı olduğu belirtiliyor. AKP’nin Ankara için yaptırdığı anketlerde Mansur Yavaş ile Turgut Altınok arasındaki oy farkının 15 puan civarında olduğu dile getiriliyor."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'nin Ankara anketi moralleri altüst etti! Bakın fark... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:02:10