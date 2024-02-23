Acun Ilıcalı 30 milyon euro ile Almanya'da medya patronu oluyor

Televizyon programcısı ve iş insanı Acun Ilıcalı Alman kanala ortak oldu.







Acunmedya'nın ve Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı'nın Sport1 şirketinin hisselerinin yüzde 50'sini 30 milyon euro karşılığında satın alacağı belirtildi.





İsviçreli medya grubu Highlight Communications, Ilıcalı'nın Sport1 şirketinin hisselerinin yüzde 50'sini 30 milyon euro karşılığında satın alacağını açıkladı.





Reuters'ın haberine göre, Acunmedya'nın sporla ilgili realite formatları gelecekte Sport1'de de yayınlanacak.





Haberde ayrıca Sport1'in Acunmedya'ya satışının henüz rekabet ve medya düzenleme kurumlarınca onaylanmadığı da yer aldı.