Samanyolu Haber /Gündem / Acun Ilıcalı 30 milyon euro ile Almanya'da medya patronu oluyor /23 Şubat 2024 15:11

Acun Ilıcalı 30 milyon euro ile Almanya'da medya patronu oluyor

Acun Ilıcalı'nın Alman spor kanalı Sport1 şirketinin hisselerinin yarısını aldığı ileri sürüldü.

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Televizyon programcısı ve iş insanı Acun Ilıcalı Alman kanala ortak oldu.

Acunmedya'nın ve Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı'nın Sport1 şirketinin hisselerinin yüzde 50'sini 30 milyon euro karşılığında satın alacağı belirtildi.

İsviçreli medya grubu Highlight Communications, Ilıcalı'nın Sport1 şirketinin hisselerinin yüzde 50'sini 30 milyon euro karşılığında satın alacağını açıkladı.

Reuters'ın haberine göre, Acunmedya'nın sporla ilgili realite formatları gelecekte Sport1'de de yayınlanacak.

Haberde ayrıca Sport1'in Acunmedya'ya satışının henüz rekabet ve medya düzenleme kurumlarınca onaylanmadığı da yer aldı.
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