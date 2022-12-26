Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin bürokratları "son seçim" korkusuyla istifa kuyruğuna girdi: Bari vekil olalım /26 Aralık 2022 01:15

AKP'nin bürokratları "son seçim" korkusuyla istifa kuyruğuna girdi: Bari vekil olalım

AKP’nin iktidarını kaybedeceğini düşünen bürokratlar, kendilerini koruma altına almak amacıyla milletvekili olmak istiyorlar.

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Daha önce bazı bakan ve üst düzey bürokratların milletvekili dokunulmazlığını elde etmek için milletvekili olmak istedikleri kamuoyuna yansımıştı.

Gazete Duvar’ın AKP’li yetkiliye dayandırdığı kulis haberine göre, partilerine milletvekili adaylığı başvurusunda rekor başvuru olabileceğini belirterek,  “Birçok teşkilat mensubu ve bürokrat bu seçim bizim açımızdan son seçim olabilir düşüncesinde. Bu nedenle rekor bir başvuru olabilir” ifadesini kullandı.

Kulis haberde şu ifadelere yer verildi:  “Türkiye yaklaşık 5 ay sonra yapılması planlanan seçimlerde hem Cumhurbaşkanlığı için hem de Meclis seçimi için sandık başına gidecek. Seçimlerde en önemli yarış yeni sistemde yürütme organı olan Cumhurbaşkanlığı için gerçekleşecek ama milletvekili seçiminde de büyük rekabet yaşanması bekleniyor. AK Partili bir yetkili, “Birçok teşkilat mensubu ve bürokrat bu seçim bizim açımızdan son seçim olabilir düşüncesinde. Bu nedenle rekor bir başvuru olabilir” diyor. Muhalefet cephesinde de bu seçim için kazanma duygusu çok yüksek ve teşkilatlardan bürokrasiye yüzlerce kişi milletvekili olma hayali kuruyor. Bu taleplere daha önce milletvekili olmuş çok sayıda siyasetçi de eklenmiş durumda. Siyasi partilerin son dönem Meclis grup toplantıları bu talebin yoğunluğunu görmek açısından bir turnusol kağıdı. İktidardan muhalefete tüm partilerin grup toplantıları kalabalığında izleyici olarak gelen partililerin yanı sıra milletvekili olmak için nabız yoklayanların etkisi de çok yüksek. Bakalım en şık elbiseleri ile parti gruplarını dolduranlardan ne kadarı hayaline kavuşabilecek…”
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