Samanyolu Haber /Gündem / Bozdağ'ın cezaevinde ölen Avar'la ilgili açıklamasına, Avar'ın avukatından yalanlama /26 Aralık 2022 01:20

Bozdağ'ın cezaevinde ölen Avar'la ilgili açıklamasına, Avar'ın avukatından yalanlama

Adalet Bakanı Bozdağ'ın cezaevinde hayatını kaybetmesi büyük tepki çeken eski Korgeneral Avar'la ilgili 'Aile başvurdu Cumhurbaşkanımız af yetkisini kullanmak istedi' açıklaması yalanlandı. Vural avukatı Kara 'Özel af yetkisiyle ilgili bir başvurumuz olmadı" dedi.

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Cezaevinde hayatını kaybeden emekli Korgeneral Vural Avar’ın avukatı Ümit Kara, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın ‘af için müracaat etti’ açıklamasını yalanladı.  Kara “Başvuru yok. Çıkan raporla ilgili bir müracaatı vardı. Hastalık sebebiyle infaza ara verilmesi başvurusuyla karışmıştır belki. Bizim Cumhurbaşkanının özel af yetkisiyle ilgili bir başvurumuz olmadı.”dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 28 Şubat Davası hükümlüsü emekli Korgeneral Vural Avar’ın Sincan Cezaevi’nde hayatını kaybetmesiyle ilgili “Cumhurbaşkanımız Vural Avar’la ilgili özel af yetkisini kullanmak istediğini bana söyledi ve süreci başlatmamızı da istedi. Biz merhum Avar’a bu dileği ilettik. Fakat başlangıçta müracaat etmedi. Rahmetli oluşundan çok az bir süre önce müracaatı oldu” dedi.

Bozdağ, açıklamasının devamında ise, “Biz merhum Avar’a bu dileği ilettik. Fakat başlangıçta müracaat etmedi. Rahmetli oluşundan çok az bir süre önce müracaatı oldu.” ifadelerini kullandı.

AVAR’IN AVUKATI: ÖZEL AF YETKİSİYLE İLGİLİ BAŞVURU YAPMADIK

Ancak Vural Avar’ın avukatı Ümit Kara, Bozdağ’ın açıklamasını yalanladı. TELE1’den Egehan Erkün’e konuşan Kara “Başvuru yok. Çıkan raporla ilgili bir müracaatı vardı. Hastalık sebebiyle infaza ara verilmesi başvurusuyla karışmıştır belki. Bizim Cumhurbaşkanının özel af yetkisiyle ilgili bir başvurumuz olmadı.” dedi.

‘BİZ KABAHAT İŞLEMEDİK Kİ AF İSTEYİM DİYEREK REDDETTİ’

Kocamışlığa bağlı bir af kullanımıyla ilgili başvuru yapılmasının istendiğini ifade eden Kara, “Ama Vural Avar, Erol Özkasnak ve Hakkı Kılınç ‘Biz bir kabahat işlemedik ki af isteyelim’ demişler ve konu bu şekilde kalmış. 3’ü de reddetti.” iddiasında bulundu.

Emekli Albay Alican Türk, Tele 1’e yaptığı açıklamada,  “Ben kardeşiyle görüştüm. Vural Paşa bu konuda en katı, en sert olan insanlardan birisiydi. Yani ‘Asla bu adamlardan af sakın ola ki gündeme getirmesin’ diyerek istememişti. Art niyetle kullanılır diye doktora bile gitmeyi kabul etmeyen birisi. Doktora giderlerse, sanki kendilerini çürüğe çıkarmak amacıyla gidiyormuş gibi olmasın diye doktora bile gitmiyordu. Aynı koğuşta kaldığı Erol Özkasnak’a ‘Ben yazamıyorum, elim kalem tutmuyor. Benim adıma hiçbir şekilde doktora çıkmak istemediğimi yaz” demiş ve imzalamış.” dedi.
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