Samanyolu Haber /Gündem / Paris saldırganı psikiyatri kliniğinden çıkarıldı, yeniden gözaltında /26 Aralık 2022 01:31

Paris saldırganı psikiyatri kliniğinden çıkarıldı, yeniden gözaltında

Paris'te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne düzenlediği saldırıda 3 kişiyi öldüren ve psikiyatri kliniğine gönderilen William M., yeniden gözaltına alındı. Saldırgan yarın mahkemeye çıkarılacak.

Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi saldırganının yakalanma anı


Fransa’nın başkenti Paris’teki Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne 23 Aralık’ta düzenlediği silahlı saldırıda üç kişiyi öldüren 69 yaşındaki faşist William M.'yle ilgili soruşturma sürüyor.

Saldırının ardından dün hakkındaki gözaltı kararı kaldırılan ve psikiyatri kliniğine gönderilen saldırganın buradaki muayenesi tamamlandı. 

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre psikiyatri muayenesi sonucunda doktorlar "saldırganın gözaltına alınmasının uygun olduğuna" karar verdi.

Bunun üzerine klinikten çıkarılan fail, Avrupa saatiyle saat 16.25’te yeniden gözaltına alındı. 

Saldırgan William M.'nin yarın hakim karşısına çıkarılacağı belirtildi. 
Ne olmuştu?
Fransa'nın başkenti Paris'te 23 Aralık'ta  Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Saldırının ardından 69 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı.

Görgü tanıkları, şüphelinin Kültür Merkezi'ni, bir restoranı ve bir kuaförü hedef aldığını; kuafördekiler tarafından etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, şüphelinin özellikle yabancıları hedef aldığını söyledi.

Emekli makinist şüphelinin 8 Aralık 2021'de Paris'te bir göçmen kampına kılıçla saldırdığı ve cinayet girişimiyle suçlandığı açıklandı.

Savcılar saldırıyla ilgili olarak cinayet soruşturması açtı.

Paris Savcısı Laure Beccuau, şüphelinin bu saldırıdan bir yıl sonra serbest bırakıldığını doğruladı.

Şüphelinin niçin serbest bırakıldığı ise bilinmiyor.
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