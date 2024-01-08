Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin canını sıkan iddia: Erdoğan, Erbakan'ı ikna edemedi! /08 Ocak 2024 19:03

AKP'nin canını sıkan iddia: Erdoğan, Erbakan'ı ikna edemedi!

Yeniden Refah Partisi'nde (YRP) yerel seçim öncesi AKP ile ittifak beklenirken ipler gerilmeye başladı. Kulislerde, YRP'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday isimlerini belirlediği öne sürüldü.

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31 Mart yerel seçimleri öncesi Yeniden Refah Partisi'nde (YRP) büyükşehirlerde aday çıkarıp çıkarmayacağı konuşulurken, kulislerde isimler birer birer ortaya atılmaya başladı.

Geçtiğimiz cumartesi günü YRP'nin aylık olağan il başkanları toplantısınde konuşan YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Biz 450 beldede, 900 ilçede ve diğer illerimizde tamamen kendi adaylarımızla kendi logomuzla seçime gireceğiz. Eğer bir anlaşma söz konusu olmazsa biz Ankara, İstanbul İzmir’de belediye başkan adaylarımızla seçimlere gireceğiz" dedi.

ADAYLARINI AÇIKLAYACAK
Erbakan'ın bu konuşmasının ardından AKP ile YRP seçimlerde bir anlaşma sağlamaması halinde, kulislerde; Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun, Adana Gaziantep ve Erzurum başta olmak üzere çoğu büyükşehir olan illerde de kendi adaylarını birer birer açıklayacağı konuşuluyor.
 
ADAY İSİMLER NETLEŞTİ İDDİASI
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre; İstanbul için Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, Ankara için Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Güner, İzmir için Genel Başkan yardımcılarından Bayram Sakartepe, Samsun için eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkan yardımcısı Suat Kılıç, Erzurum için MKYK üyesi Sadık Çat, Adana için Selahattin Baysal ve Gaziantep için ise Kurucular Kurulu üyesi Şükrü Yılmaz'ın adı geçiyor.

İBB'NİN İŞTİRAKLARI İDDİASI
Öte yandan AKP'nin İBB’yi kazanması durumunda ise YRP’nin İGDAŞ ve Kent Lokantaları gibi İBB iştiraklarını istediği iddiaları gündeme gelmişti.
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