AKP'nin canını sıkan iddia: Erdoğan, Erbakan'ı ikna edemedi!

31 Mart yerel seçimleri öncesi Yeniden Refah Partisi'nde (YRP) büyükşehirlerde aday çıkarıp çıkarmayacağı konuşulurken, kulislerde isimler birer birer ortaya atılmaya başladı.







Geçtiğimiz cumartesi günü YRP'nin aylık olağan il başkanları toplantısınde konuşan YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Biz 450 beldede, 900 ilçede ve diğer illerimizde tamamen kendi adaylarımızla kendi logomuzla seçime gireceğiz. Eğer bir anlaşma söz konusu olmazsa biz Ankara, İstanbul İzmir’de belediye başkan adaylarımızla seçimlere gireceğiz" dedi.





ADAYLARINI AÇIKLAYACAK

Erbakan'ın bu konuşmasının ardından AKP ile YRP seçimlerde bir anlaşma sağlamaması halinde, kulislerde; Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun, Adana Gaziantep ve Erzurum başta olmak üzere çoğu büyükşehir olan illerde de kendi adaylarını birer birer açıklayacağı konuşuluyor.

ADAY İSİMLER NETLEŞTİ İDDİASI

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre; İstanbul için Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, Ankara için Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Güner, İzmir için Genel Başkan yardımcılarından Bayram Sakartepe, Samsun için eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkan yardımcısı Suat Kılıç, Erzurum için MKYK üyesi Sadık Çat, Adana için Selahattin Baysal ve Gaziantep için ise Kurucular Kurulu üyesi Şükrü Yılmaz'ın adı geçiyor.





İBB'NİN İŞTİRAKLARI İDDİASI

Öte yandan AKP'nin İBB’yi kazanması durumunda ise YRP’nin İGDAŞ ve Kent Lokantaları gibi İBB iştiraklarını istediği iddiaları gündeme gelmişti.