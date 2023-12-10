AKP'nin 'emeklilik oyunu' deşifre oldu: Emekli maaşlarına yansımayacak!

15 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararla en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarıldı ve emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapıldı.







Böylece memurlar, toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 17,55'lik zamma ek olarak seyyanen 8 bin 77 lira zamlı maaş almaya hak kazandı.





Fakat memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zam, kök maaşlara yansımayacak. Dolayısıyla memurlar emekli olurken bu ödemeyi emekli aylıklarına göremeyecekler.





UZMANI UYARDI

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, memurları bu konuda uyardı.







Bütün memurların emekli olmadan önce alacakları emeklilik ikramiyesini ve emeklilik maaşını iyi hesaplamaları gerektiğini belirten Karakaş, "Temmuz ayında bir zam yapılmıştı. Yapılan zammın yüzde 17,55'i oransal zamdı. 8 bin 77 lirası ise seyyanen zamdı. Bu 8 bin 77 liralık seyyanen zammın ocak ayında alacağınız emeklilik maaşına faydası olmayacaktır. Yine 8 bin 77 liralık seyyanen zammın alacağınız emeklilik ikramiyesinde de faydası olmayacaktır" ifadelerine yer verdi.





“EMEKLİ MAAŞINA BİR FAYDASI OLAMAYACAK”



En düşük memur maaşı olan 22 bin 17 liranın sadece yüzde 17,55'lik oransal zammın kapsadığı 13 bin 940 liranın dikkate alınacağını açıklayan Karakaş, "Ancak 8 bin 77 liralık kısma ocak ayında ne kadar zam olursa olsun hiçbir şekilde emeklilik ikramiyesine ve emeklilik maaşına bir faydası olmayacaktır. Dolayısıyla bunun hesabının yapılarak emekli olup olmamaya karar verilmesinin gerekli olduğunu söyleyebiliriz" dedi.





