Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin oyları düşüyor, İYİ Parti'nin yükseliyor /12 Ağustos 2022 18:14

AKP'nin oyları düşüyor, İYİ Parti'nin yükseliyor

2018 seçim sonuçlarını tutturan ORC Araştırma, AKP ve İYİ Parti'nin son 1 yılda oy oranlarındaki değişimi araştırdı. Araştırmadan çıkan sonuca göre; AKP son bir yılda yüzde 6 oy kaybederken, İYİ Parti ise oylarını son bir yılda yüzde 10 artırdı.

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ORC, AKP’nin oy oranının ağustos 2022’de ise yüzde 27,3’e gerilediğini İYİ Parti’ninse yüzde 22 seviyelerine çıktığını ortaya koydu.

2018 SEÇİMLERİNİ EN DOĞRU TAHMİN EDEN ŞİRKET
Gözler 2023 seçimlerine çevrilmişken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak 2018 yılında yapılan son genel seçimleri en doğru tahmin eden anket şirketi olan ORC, AKP ve İYİ Parti’nin son 1 yıldaki oy oranlarında yaşanan değişimi araştırdı.

ORC’nin araştırmasına göre, AKP’nin 2018 seçimlerinde yüzde 42.6 olan oy oranı ağustos 2021’de yüzde 33.4’e, ağustos 2022’de ise yüzde 27,3’e geriledi. AKP’nin oylarında ağustos 2022’de ise hafif bir toparlanma görüldü.

Araştırmaya göre; 2018 seçimlerinde yüzde 10 oy alan İYİ Parti’nin oy oranında ise son 1 yıl içerisinde ciddi bir yükseliş olduğu göze çarptı. Ağustos 2021’de yüzde 12.5 civarında olan İYİ Parti’nin bugün itibariyle oylarını yüzde 22 seviyelerine çıkarması dikkat çekti

AKP’NİN SON 1 YILDAKİ OY DEĞİŞİMİ
2018 Seçim Sonucu: yüzde 42,6

Ağustos 2021: yüzde 33,4
Ağustos 2022: yüzde 27,3
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