AKP'nin seçim broşürü kumpası deşifre oldu









Zira broşürde ‘Diyaneti kapatmak için oylar HDP’ye’, ‘Erkekler birbiriyle evlenebilsin diye oylar HDP’ye’ ve ‘HDP’lilerin kıblesi Taksim’dir diyebilmek için oylar HDP’ye’ ifadeleri yer alıyor. HDP’nin söz konusu dönemde böyle açıklamaları ya da vaatleri olmamıştı.





















Gazeteci Metin Cihan’ın paylaştığı Nurettin Canikli’nin ‘kirli’ işlerini yapan akrabalarına ait WhatsApp yazışmaları HDP’ye kurulan kumpası gözler önüne seriyor. ‘Canikliler’ WhatsApp grubunda Van Erciş’te dağıtılan broşürün resmini paylaşan biri, “Sizce bunun doğruluk payı var mıdır?” diye soruyor.Söz konusu şahsın sorusuna gruptaki bir başkası “Bizimkiler dağıtmıştır. Propaganda amaçlı dağıtmışlardır. Bunlar eşcinselleri destekliyor ya! Doğu’daki dindar kesimin desteğini almak için bizimkiler HDP’ye karşı oynuyor.” karşılığını veriyor.Bir başkası ise “Benim de aklıma o geldi. Alenen bu kadarını da yapamazlar diye.” ifadelerini kullanıyor.Söz konusu dönemde sadece Van Erciş’te ve HDP’ye karşı değil, Türkiye genelinde CHP ve İyi Parti’ye karşı da aynı kumpas kurulmuştu. CHP ve İyi Parti adına da kimli belirsiz kişi veya kişilerce basılan gerçekle ilgisi bulunmayan broşürler kapı kapı dağıtılmıştı. Ancak söz konusu broşürleri kimin bastırdığı ya da dağıttığı hiç bir zaman tespit edilemedi!