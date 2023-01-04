Samanyolu Haber /Gündem / Akşener: Ailesi, Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili araştırma önergesi istedi /04 Ocak 2023 11:06

Akşener: Ailesi, Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili araştırma önergesi istedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında açıklama yapıyor.

SHABER3.COM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Akşener'in açıklamasından satır başları şöyle:

"Ankara bir suikaste sahne oldu. Sinan Ateş'e düzenlenen suikast, emniyet birimlerini ayağa kaldırması gereken bir olaydır. Bu olayın acilen aydınlatılması için ellerinden geleceğini yapacağına inanıyorum.

Ailesinin bir özel talebi oldu. Soru önergesi, araştırma önergesi yapılmamasına dair Ayşe Ateş üzerinden bir talebi oldu. Bütün herkese duyurmakla mükellefim bunu.

Size EYT müjdesini verenler adım atmak zorunda kaldılar. Siz tek adama ve ucube sistemine diz çöktürdünüz. EYT'nin Meclis'ten geçmesi için elimizden geleni yapacağız. Nasıl asgari ücretin altında emekli maaşı verilebiliyor? Emekli maaşlarını bir an önce asgari ücret düzeyine çıkarın.

Yol açıkları tahribatı derinleşen bir krize çevirdiler. Yılı en yüksek dış ticaret açığı ile tamamladılar. Yılı tarihin en yüksek 3'üncü enflasyonuyla tamamladılar. Güya faizler inecek, yatırımlar artacaktı. 2023'te milli gelirimiz 25 bin dolar olacaktı, 9 bin dolara razı olundu.
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