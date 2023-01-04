Samanyolu Haber /Gündem / Durumu ağır olan ünlü aktör Jeremy Renner’dan ilk fotoğraf geldi /04 Ocak 2023 11:04

Durumu ağır olan ünlü aktör Jeremy Renner’dan ilk fotoğraf geldi

Yeni yılın ilk gününde kar kürerken bir kaza geçiren ve durumu ağır olan ünlü aktör Jeremy Renner, Instagram'dan bir selfie paylaşarak durumunun iyiye gittiğini duyurdu.

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Yeni yılın ilk gününde kar küreme aracının altında kalarak helikopterle hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Jeremy Renner’dan ilk açıklama geldi.

Bir aile üyesine yardım etmek isterken kar küreme aracının altında kalarak yoğun bakıma kaldırılan ve sağlık durumu bir süre ciddiyetini koruyan Renner, Instagram’da bir selfie paylaşarak durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Renner, “Bütün güzel dilekleriniz için teşekkür ediyorum” dedi. Renner’ın iki ameliyat geçirdiği ve bacağına metal çivi takıldığı öğrenildi.

Son dönemde Marvel serilerinde yer alarak Hawkeye karakterini canlandıran ve şöhret olan Renner’ın ne zaman taburcu edileceği açıklanmadı
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