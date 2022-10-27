Millet İttifakı'nın genişleme ihtimali gündemdeki yerini korurken, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in ittifaka katılma isteğini dile getiren BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'a bir ziyarette bulunacağı ifade edildi.







Evrensel'de yer alan habere göre BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Millet İttifakı'na dahil olmak istedikleri yönünde yaptığı açıklamanın ardından, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener aradı. Yarın bizi ziyaret edecekler" dedi. BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Millet İttifakı'na dahil olmak istedikleri yönünde yaptığı açıklamanın ardından, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener aradı. Yarın bizi ziyaret edecekler" dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, dün FOX TV'de İlker Karagöz’ün sunduğu ‘Çalar Saat’ programında "Beni Millet İttifakı'na alsınlar. Daha açık bir çağrı da olamaz” demişti. Baş’ın açıklamasının ardından İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Sayın Hüseyin Baş görülmektedir ki kaygılarımızın ve hassasiyetimizin ortaklığı milletimizin geleceği için yegane buluşma noktamızdır. Büyük Türkiye idealine inanmış sayın genel başkanımız Meral Akşener ve İYİ Parti’miz sizleri Millet İttifakı’nda görmekten mutluluk duyacaktır" dedi.