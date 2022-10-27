Samanyolu Haber /Dünya / Fransa Başbakanı Borne o yetkisini kullandı /27 Ekim 2022 21:44

Fransa Başbakanı Borne o yetkisini kullandı

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'nin tepkilere neden olan sosyal güvenlik finansmanına ilişkin yasa tasarısının tamamının Mecliste oylama yapılmadan geçmesini sağlamak için Anayasa’nın 49. maddesinin 3. fıkrasını uyguladığı ifade edildi.

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Fransa'da tartışmalara neden olan yasa tasarısı oylama yapılmadan meclisten geçirildi. Bunun için başbakanın özel yetkisini kullandığı ifade edildi.

Evrensel'de yer alan habere göre Fransa’da hükümet, tepki çeken ve eleştirilen sosyal güvenlik finansmanıyla ilgili tasarının oylanmadan geçmesi için yetki kullandı.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, sosyal güvenlik finansmanına ilişkin yasa tasarısının tamamının Mecliste oylama yapılmadan geçmesini sağlamak için Anayasa’nın 49. maddesinin 3. fıkrasını uyguladı.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFİ) Milletvekili Eric Coquerel, sabah çıktığı France 2 kanalında hükümete karşı gensoru önergesi vereceklerini söyledi.

BİR HAFTADA ÜÇÜNCÜ KEZ KULLANILDI

Hükümetin bir haftada üçüncü kez aynı maddeyi kullanması, muhalefet kanadında tepkilere yol açtı.

Borne, geçen hafta da 2023 bütçesinin ilk kısmının ve sosyal güvenlik finansmanına ilişkin yasa tasarısının üçüncü kısmının mecliste oylama yapılmadan geçmesini sağlamak için Anayasa’nın 49. maddesinin 3. fıkrasını uygulamıştı.

Hükümetin bu adımlarına karşı muhalefet, gensoru önergeleri vermişti. Gensoru önergeleri, Mecliste gerekli salt çoğunluk toplanamamış ve reddedilmişti.

Anayasa’nın 49. maddesinin 3. fıkrası, bir yasa tasarısının oylanmadan Ulusal Meclisten geçirilmesi için hükümete yetki veriyor ve buna karşı muhalefetin gensoru önergesi vermesine olanak sağlıyor. Gensoru önergesi, meclisteki milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alırsa hükümet düşüyor.

Gensoru önergesi, mecliste çoğunluk tarafından desteklenmediğinde ise yasa tasarısı mecliste oylanmadan geçilmiş sayılıyor ve Senatonun önüne geliyor.

Fransa’da tartışmalı genel güvenlik yasa tasarısına karşı protesto eylemleri de yapılmıştı.
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