Samanyolu Haber /Politika / Akşener CHP'yi ve CHP'nin adaylarını hedef aldı /29 Mart 2024 00:32

Akşener CHP'yi ve CHP'nin adaylarını hedef aldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da yaptığı açıklamalarda CHP'yi ve CHP'nin büyükşehir adaylarını hedef aldı.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçime iki gün kala tüm vekillerini ile Ankara’daki adaylarının olduğu programda yaptığı konuşmada, CHP ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef aldı.

Seçimlere bağımsız girme kararı aldıktan sonra Antalya ve İstanbul'daki belediye meclis üyelerimiz istifa ettirildiğini söyleyen Akşener, Ankara özelinde Yavaş'a çok sert dille yüklenerek, "Pazarlıkların en çirkini nerede oldu biliyor musunuz, burada, Ankara'da oldu. Mansur Yavaş, geçenlerde çıktığı televizyon programında olanı biteni itiraf etti. Partimizden istifa ettirdiği il, ilçe başkanlarının, Ankara teşkilat mensuplarımızın kendisiyle çalıştığını söyledi" dedi. Akşener, Yavaş hakkında "Mansur Yavaş, artık CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi olmuştur" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'na da yüklenen Akşener, "Hapis cezası haberini aldığımda Saraçhane'ye koşan bir tek biz vardık. Ama heyhat, bugün geldiğimiz noktada aldığımız karara saygı göstermek yerine hepsinin teker teker hainlik ettiği de biz olduk, İYİ Parti oldu" dedi. Ülkücü şarkıcı Ozan Arif'in dizeleriyle İmamoğlu'na göndermede bulunan Akşener, "'Ne insanlar tanıdım, hep hikaye çıktı. Kime dedi ağır bir şey, tarttım baktım, gram çıktı'. Yanına koştuğumuz dünün mağdurları, bugünün zorbaları oldu. Dalına bastımız anda, takkeler düştü, keller göründü. Her türlü çirkinlik ortaya saçıldı" diye konuştu.
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