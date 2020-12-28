Akşener’den asgari ücret açıklaması

2021 yılı asgari ücretinin net 2 bin 825 lira olarak açıklanmasının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, değerlendirmesini sosyal medyadan paylaştı.







“BİZİM ÖNERİMİZLE ENFLASYON OLUŞMAYACAKTI”





Akşener, şu ifadeleri kullandı:





* Yeni asgari ücret çalışanlarımız için yeterli olmadığı gibi, işgücü maliyetlerinin 4 bin 200 liraya çıkması mutlaka üretici fiyatlarına ve yıllık enflasyona yansıyacak.





* Oysa bizim önerimizi yapsaydınız, işgücü maliyetleri aynı kalacağı için maliyet bazlı bir enflasyon oluşmayacaktı.