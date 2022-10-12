Akşener: Kemal Bey kararlı, aday gibi görünüyor

Cumhuriyet’ten Gamze Kolcu’nun haberine göre, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlarından kongrelere, “bütünlük içinde” gidilmesini istedi. Milletvekili aday adayı olmayı düşünen il başkanlarının kongrelerde aday olmamasını isteyen Akşener’in cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da dikkati çeken açıklamalarda bulunduğu öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre, İyi Parti kanadından cumhurbaşkanlığı ağaylığı için dile getirilen isimlerin anımsatılması üzerine Akşener, ‘’Biz, kendisi çıkıp ‘ben adayım’ demeden kimseyi aday gösteremeyiz’’ ifadelerini kullandı. Akşener Kılıçdardaroğlu’nun adaylığı için ise “Kemal Bey kararlı, aday gibi görünüyor” yorum yaptı.