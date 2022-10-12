Samanyolu Haber /Politika / Polis Yunus Emre Örs'ün ölümünde AKP parmağı /12 Ekim 2022 10:02

Polis Yunus Emre Örs'ün ölümünde AKP parmağı

39 yaşında intihar eden 17 yıllık polis memuru Yunus Emre Örs'ü tanıyanlar, "Silah arkadaşları çok şey biliyor, konuşsalar bu şüpheli ölümün perde arkası aralanacak" diyor.

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Gazeteci Barış Pehlivan, 39 yaşında intihar eden 17 yıllık polis memuru Yunus Emre Örs'ün ölümünü köşesine taşıdı.

Örs'ün yakınlarıyla ve ailenin avukatıyla görüşmesini aktaran Pehlivan, şunları kaydetti:

"Diyorlar ki: Çevirmeye takılan bir AKP milletvekilinin oğlunun arabasını ararken tartışma çıkmış. Aramaya itiraz eden milletvekilinin oğlu onu Kadirli’den Hasanbeyli ilçesine sürdürmüş.

Diyorlar ki: Bir tutanakta değişiklik yapılması için AKP milletvekilinin yeğeni tarafından baskı görmüş. Hatta karakol basılmış, Yunus Emre Örs havaya ateş açmış. Bunun üzerine silahı elinden alınmış.

Diyorlar ki: Sürüldüğü Hasanbeyli ilçesinde ciddi bir mobbinge maruz kalmış. Psikolojisi bozulmuş, ilaç kullanmaya başlamış. Hatta üzerindeki baskı öyle bir hale gelmiş ki polis memuru o ilaçlarla intihar teşebbüsünde de bulunmuş.

Şimdi... Ailesi Örs’ün ölümünden şüphe ediyor. İzni bitip işe başladığı gün alnından vurarak kendisini öldürdüyse çocuklarını buna sürükleyen nedenleri sorguluyorlar.  Ve gördüm ki kendilerini sahipsiz hissediyorlar. Yunus Emre Örs’ün silah arkadaşları çok şey biliyor, konuşsalar bu şüpheli ölümün perde arkası aralanacak."
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