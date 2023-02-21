İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'yle birlikte çalıştıkları altılı masanın cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin çalışmalarına değindi.







Geçtiğimiz toplantının gündeminin Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yol açtığı yıkımla 13.5 milyon insanı doğrudan etkileyen depremler olduğunu dile getiren siyasetçi, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın "Aday konusu ne zaman konuşulacak?" sorusuna şu yanıtı verdi:





"Umarım ayın 2’sinde yapacağımız toplantıda konuşulur. O toplantının en önemli konusu bu olur herhalde."





Akşener, gazetecinin "Peki adaylık konusunda oluşmuş bir fikir var mı? 15 gün öncesine oranla daha uzlaşabilir bir yerde mi masanın çevresinde oturanlar?" şeklindeki sorusu üzerine ise şunları kaydetti:





"Fatih Bey, ben konuşunca bozguncu muamelesi görüyorum. Kimseye saygısızlık etmeden, kimseyi kırmamaya çalışıyorum. Ama ne desem kabahat oluyor. Bu yüzden konuşmayacağım. Çünkü bu iktidardan Türkiye’yi kurtarmayı, sizin kızınızın, benim oğlumun, milyonlarca evladımızın güzel bir geleceği olmasının başka çaresi yok. Bunun için susuyorum. Ama şunu bilin. Ben sizinle program yaptığımız gün nerede duruyorsam aynı yerde duruyorum. Türkiye’deki milyonlarca insan nerede duruyorsa orada duruyorum. Milyonlarca genç ne diyorsa, ben onların taleplerini duyuyor ve onu seslendiriyorum. Ama konuşmayacağım."