Erdoğan, Arınç’ın konuşmasından rahatsız

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası bazı iktidara yakın isimler 'seçimi erteleme' tartışması başlatırken, konuya bir açıklamayla dahil olan Bülent Arınç’tan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın rahatsız olduğu öne sürüldü.
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç seçimlerin 'ivedilikle' ertelenmesi gerektiğini savunmuş ve “Anayasa’nın ayet olmadığını” ifade etmişti. Arınç'ın açıklamalarına tepki gösteren muhalefet ise seçimin zamanında yapılması gerektiğini vurgulamıştı.
Hürriyet’ten Ebru Karatosun’un haberine göre Erdoğan başkanlığında çarşamba günü yapılan MYK toplantısında, Arınç'ın sözleri de gündeme geldi
Kulis haberine göre toplantıda Erdoğan’ın, Bülent Arınç’a açıklamaları nedeniyle tepki göstererek, “Her seferinde aynı hikâye. Neden sürekli konuşuyor?” dediği iddia edildi.
Bülent Arınç ne demişti?
10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 'seçimlerin ivedilikle ertelenmesi gerektiğini' söyleyen ve açıklaması tepki çeken eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, "Savaş hali dışında olmazmış. Ayet-i kerime mi var?" demişti.
Arınç, "Ben haziranda olamayacağını düşünerek, bu teklifi yapıyorum. Benim söylediğim şu, Anayasa değişikliğini Meclis yaparsa istediği tarihi koyabilir. Uzlaşmayla olması lazım. Ama sonraki gelişmeler de bu yolu kapatanların üstünden olur. Ben söylemiş olayım" diye konuşmuştu.