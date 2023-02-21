Erdoğan, Arınç’ın konuşmasından rahatsız

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası bazı iktidara yakın isimler 'seçimi erteleme' tartışması başlatırken, konuya bir açıklamayla dahil olan Bülent Arınç’tan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın rahatsız olduğu öne sürüldü.





Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç seçimlerin 'ivedilikle' ertelenmesi gerektiğini savunmuş ve “Anayasa’nın ayet olmadığını” ifade etmişti. Arınç'ın açıklamalarına tepki gösteren muhalefet ise seçimin zamanında yapılması gerektiğini vurgulamıştı.





Hürriyet’ten Ebru Karatosun’un haberine göre Erdoğan başkanlığında çarşamba günü yapılan MYK toplantısında, Arınç'ın sözleri de gündeme geldi



