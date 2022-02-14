Akşener 'skandal' ifadesini böyle paylaştı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada temel tüketim maddelerinden alınan yüzde 8'lik KDV oranının yüzde 1'e indirildiğini duyurdu. Gıda ürünlerindeki yüzde 8 KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı da Resmi Gazete’de yayımlandı.



Öte yandan, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kırmızı etin KDV'sinin ise yüzde 18'e çıkarıldığını söyledi.



"SKANDAL"





Kırmızı etin KDV'sindeki zammı 'skandal' diyerek paylaşan Usta, şunları söyledi:



"Gıda KDV düzenlemesinde skandal: Gıdaların KDV'si %1'e indirilirken kırmızı etinki %18'e çıkarıldı. Yoksul kesim nasıl olsa et yiyemiyor diye yapmış olamazsınız. Kırmızı etin yer aldığı TGTC'nin 2. faslını Kararnamenin I sayılı listesine yeniden ekleyin de bu ayıbı düzeltin."



DEVEYE SORMUŞLAR...





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, Usta'nın tweetini alıntılayarak, "Deveye sormuşlar..." açıklamasını paylaştı.



İşte Akşener'in paylaşımı:









