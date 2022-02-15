Efsane filmin yönetmeni Ivan Reitman hayatını kaybetti

Hayalet Avcıları (Ghostbusters) dahil beğeniyle izlenen pek çok komedi filminin yönetmen koltuğuna oturan Ivan Reitman, 75 yaşında hayatını kaybetti.Ailesi tarafından yapılan açıklamada Reitman'ın Kaliforniya'daki evinde uyurken öldüğü aktarıldı. Reitman'ın çocukları, "Filmlerinin dünyanın dört bir yanında insanlara kahkaha ve mutluluk vermesi en büyük tesellimiz" dedi.İki Oscar adaylığı kazanan 1984 yapımı "Hayalet Avcıları", Reitman'ın dünya çapınca tanınmasını sağlamıştı.