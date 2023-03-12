Akşener'den Ali Sunal paylaşımı: Bu düzen vaktini çoktan tamamladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ali Sunal'ın Güldür Güldür Show'da deprem öncesi ve sonrası önlemlerin yetersizliğini, ihmalleri eleştirdiği konuşmasına destek verdi.





Twitter hesabından paylaşım yapan Meral Akşener, "Ne yazık ki çok haklı bir konuşma... Ancak beceriksizliği, bilgisizliği ve liyakatsizliği bize 'normal-miş' gibi dayatan bu düzen, vaktini çoktan tamamladı. Artık vakit; aklın, bilimin ve hakkaniyetin gereğini yapma vakti... İşte esas olan bu normale hep birlikte döneceğiz..." ifadelerini kullandı.







