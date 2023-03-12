Samanyolu Haber /Gündem / Akşener'den Ali Sunal paylaşımı: Bu düzen vaktini çoktan tamamladı /12 Mart 2023 02:48

Akşener'den Ali Sunal paylaşımı: Bu düzen vaktini çoktan tamamladı

Ali Sunal'ın gündem olan deprem konuşmasıyla ilgili paylaşım yapan İYİ Parti lideri Akşener, "Bilgisizliği ve liyakatsizliği bize 'normal-miş' gibi dayatan bu düzen, vaktini çoktan tamamladı" dedi.

Akşener'den Ali Sunal paylaşımı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ali Sunal'ın Güldür Güldür Show'da deprem öncesi ve sonrası önlemlerin yetersizliğini, ihmalleri eleştirdiği konuşmasına destek verdi. 

Twitter hesabından paylaşım yapan Meral Akşener, "Ne yazık ki çok haklı bir konuşma... Ancak beceriksizliği, bilgisizliği ve liyakatsizliği bize 'normal-miş' gibi dayatan bu düzen, vaktini çoktan tamamladı. Artık vakit; aklın, bilimin ve hakkaniyetin gereğini yapma vakti... İşte esas olan bu normale hep birlikte döneceğiz..." ifadelerini kullandı.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Akşener'den Ali Sunal paylaşımı: Bu düzen vaktini çoktan... Sonraki Haber >>

Akşener'den Ali Sunal paylaşımı

Akşener'den Ali Sunal paylaşımı

Galatasaray tribünlerinde de “istifa ” sesleri

Galatasaray tribünlerinde de “istifa ” sesleri

Hadi Özışık skandalı

Hadi Özışık skandalı

Ahmet Davutoğlu, Bahçeli'ye sert çıktı:

Ahmet Davutoğlu, Bahçeli'ye sert çıktı:

Fatih Portakal'ın ana haber bülteni ile döneceği kanal belli oldu

Fatih Portakal'ın ana haber bülteni ile döneceği kanal belli oldu

Endonezya’da yanardağ patladı.

Endonezya’da yanardağ patladı.

Kazanma Kuşağı ve İmtihan

Kazanma Kuşağı ve İmtihan

Erdoğan'ın o sözleri gündemde

Erdoğan'ın o sözleri gündemde

Yalanın reklam filmini yapmışlar

Yalanın reklam filmini yapmışlar

Kayseri'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kayseri'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
05:03:52