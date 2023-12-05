Samanyolu Haber /Gündem / Akşener'e 'üçüncü yol' teklifi /05 Aralık 2023 18:53

Akşener'e 'üçüncü yol' teklifi

Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, İYİ Parti'nin CHP'nin teklifini reddetmesi sonrası Meral Akşener'e ittifak çağrısını yineleyerek, "Eğer İYİ Parti, Zafer Partisi ile seçim işbirliği oluşturmaz ise CHP’den ayrılma adımı Cumhur İttifakı'na açık destek ile sonuçlanacaktır" dedi.

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Yerel seçimler yaklaşırken siyaset kulislerinde de hareketli anlar yaşanıyor.

31 Mart 2024'teki seçimler öncesi CHP'nin İYİ Parti'ye sunduğu ittifak teklifi, İYİ Parti GİK'i tarafından kabul edilmezken, İYİ Parti seçime müstakil bir şekilde girme kararı aldı.

Geçmişte Meral Akşener'e İYİ Parti-Zafer Partisi ittifakını öneren Ümit Özdağ, İYİ Parti'nin CHP kararı sonrası bir açıklamada daha bulundu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eğer İYİ Parti'nin Zafer Partisi ile bir ittifakı tercih etmezse bu kararın Cumhur İttifakı'na yarayacağını belirtti.

Özdağ'ın sözleri şöyle:
"İYİ Parti’nin almış olduğu CHP ile ittifak yapmama kararı geç kalmış, doğru bir karardır. Ancak İYİ Parti’nin CHP ile yolları ayırma adımını attığı bu günlerde Cumhur İttifakı en güçlü dönemini yaşamaktadır. Eğer İYİ Parti, Zafer Partisi ile seçim işbirliği oluşturmaz ise CHP’den ayrılma adımı Cumhur İttifakı'na açık destek ile sonuçlanacaktır. Zafer Partisi’nin İYİ Partiye önerdiği seçim işbirliği Cumhur İttifakı'nın seçim başarısının önündeki tek gerçek engel olacaktır. Zafer Partisi-İYİ Parti seçim işbirliği, CHP-AKP ekseninde bölünmüş siyasette gerçek bir üçüncü seçenek ortaya koyacaktır. AKP ve CHP çevresinde şekillenmiş ittifaklara oy vermek zorunda kalan kitleler için Zafer-İYİ Parti ittifakı yeni bir çekim merkezi olacaktır. Zafer Partisi anketlerde % 6.5, İYİ Parti %7.5 görünmektedir. Seçim işbirliği yapılması durumunda bu oranın %20’yi rahatlıkla bulacağı görülmektedir. Mevcut şartlar altında yapılması gereken geçmişte ve bugün farklı anlayışları, karşılıklı itirazları erteleyerek, seçmen için yeni bir seçenek ortaya koymaktır."

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