Aktay, İstanbul Sözleşmesi’nin "eşcinselliğin normalleştirildiği yönünde bir toplumsal algı oluşması nedeniyle" yürürlükten kaldırıldığını söyledi. Aktay sözleşmeye dair kendi kişisel düşüncesinin ise bu yönde olmadığını, sözleşmede eşcinselliği normalleştirici bir madde olduğunu düşünmediğini kaydetti.







Habertürk yayınına katılan Aktay şunları söyledi: “İstanbul sözleşmesi bir paket olarak algılanmaya başladı. Toplumda hoşnutsuzluğa yol açtı. Bunun kabul edilmesi aceleye getirildi. Avrupa normları ile bizim normlarımız aynı değil. Ben açıkça söylüyorum, (İstanbul Sözleşmesi’ne) karşı değildim. Bu Ak Parti’nin muhafazakar politikasıdır. Toplumdaki algıları değiştirebiliyorsanız, buyurun değiştirin. Toplumsal etkisi analiz edilmedi. Toplumda böyle algılanmaya başladı. ”