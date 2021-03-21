Samanyolu Haber /Gündem / Aktay "ben inanmıyorum ama..." dedi /21 Mart 2021 09:47

Aktay "ben inanmıyorum ama..." dedi

Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Yasin Aktay, İstanbul Sözleşmesi’nden 'eşcinselliğin normalleştirildiği yönünde toplumsal bir algı oluşması' nedeniyle çıkıldığını söyledi, ancak kendisinin böyle bir düşüncesinin olmadığını da ekledi.

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Aktay, İstanbul Sözleşmesi’nin "eşcinselliğin normalleştirildiği yönünde bir toplumsal algı oluşması nedeniyle" yürürlükten kaldırıldığını söyledi. Aktay sözleşmeye dair kendi kişisel düşüncesinin ise bu yönde olmadığını, sözleşmede eşcinselliği normalleştirici bir madde olduğunu düşünmediğini kaydetti.

Habertürk yayınına katılan Aktay şunları söyledi: “İstanbul sözleşmesi bir paket olarak algılanmaya başladı. Toplumda hoşnutsuzluğa yol açtı. Bunun kabul edilmesi aceleye getirildi. Avrupa normları ile bizim normlarımız aynı değil. Ben açıkça söylüyorum, (İstanbul Sözleşmesi’ne) karşı değildim. Bu Ak Parti’nin muhafazakar politikasıdır. Toplumdaki algıları değiştirebiliyorsanız, buyurun değiştirin. Toplumsal etkisi analiz edilmedi. Toplumda böyle algılanmaya başladı. ”
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